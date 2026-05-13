    • 13 de mayo de 2026 - 12:19

    Fraude en el Registro Inmobilario: empleado judicial e hijo de funcionario, condenado con inhabilitación perpetua para cargos públicos

    El empleado judicial también recibió inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

    Juan Cruz Marinelli.
    Juan Cruz Marinelli.

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    La Justicia de San Juan condenó este miércoles a Juan Cruz Marinelli en el marco de la causa por fraude en perjuicio de la administración pública vinculada al Registro Inmobiliario provincial.

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    Juan Cruz Marinelli nunca fue echado del Poder Judicial y puede trabajar según informes médicos realizados en la misma Justicia. 

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    El acusado recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, según se resolvió durante el juicio oral que comenzó esta semana. Marinelli se desempeñaba en el Registro Inmobiliario y posteriormente había sido trasladado a una defensoría oficial, aunque sin perder su cargo dentro del Poder Judicial.

    La investigación apuntó contra el ahora condenado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en una causa que generó fuerte repercusión debido a su vínculo familiar con un funcionario judicial. Con la resolución ya dictada, Marinelli evitará ir a prisión efectiva al tratarse de una condena condicional, aunque quedó inhabilitado de manera permanente para ocupar cargos públicos.

    Fraude en el Registro Inmobiliario

    La investigación apunta a que Marinelli habría aprovechado su función dentro del Registro Inmobiliario para cobrar en efectivo trámites vinculados al denominado “Formulario Verde”, pese a que ese organismo solamente admite pagos electrónicos.

    La maniobra fue descubierta luego de que una usuaria regresara a la dependencia asegurando haber entregado dinero en mano directamente al empleado judicial. A partir de esa denuncia, los investigadores realizaron un allanamiento y hallaron formularios descartados en un cesto de basura, elementos que terminaron incorporándose como prueba clave en la causa.

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