Fraude en el Registro Inmobilario: empleado judicial e hijo de funcionario, condenado con inhabilitación perpetua para cargos públicos

La Justicia de San Juan condenó este miércoles a Juan Cruz Marinelli en el marco de la causa por fraude en perjuicio de la administración pública vinculada al Registro Inmobiliario provincial.

El acusado recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, según se resolvió durante el juicio oral que comenzó esta semana. Marinelli se desempeñaba en el Registro Inmobiliario y posteriormente había sido trasladado a una defensoría oficial, aunque sin perder su cargo dentro del Poder Judicial.

El debate oral había comenzado el lunes luego de varios días de incertidumbre relacionados con el estado de salud del imputado. Las audiencias se desarrollaron en doble turno y culminaron este miércoles con la lectura de la sentencia.

La investigación apuntó contra el ahora condenado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en una causa que generó fuerte repercusión debido a su vínculo familiar con un funcionario judicial. Con la resolución ya dictada, Marinelli evitará ir a prisión efectiva al tratarse de una condena condicional, aunque quedó inhabilitado de manera permanente para ocupar cargos públicos.

Fraude en el Registro Inmobiliario La investigación apunta a que Marinelli habría aprovechado su función dentro del Registro Inmobiliario para cobrar en efectivo trámites vinculados al denominado “Formulario Verde”, pese a que ese organismo solamente admite pagos electrónicos.