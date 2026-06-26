    • 26 de junio de 2026 - 18:20

    Hay fecha de elecciones para la CGT San Juan y Cabello perfila para continuar en el timón obrero pese a algunas críticas

    La central obrera renovará autoridades tras un proceso coordinado por la conducción nacional. Con el respaldo de los gremios más numerosos, el actual secretario general aparece bien posicionado para obtener un nuevo mandato, aunque persisten sectores que cuestionan su conducción.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La CGT Regional San Juan ya tiene fecha para renovar sus autoridades. El próximo 5 de agosto, la central obrera concretará el proceso de normalización institucional y elegirá una nueva conducción en un escenario que, por el momento, tiene un claro favorito: el actual secretario general, Eduardo Cabello.

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    El también diputado provincial llega a la elección con el respaldo de los sindicatos de mayor peso dentro de la estructura cegetista. Entre ellos se encuentran UPCN, que conduce José "Pepe" Villa; la UOCRA, liderada por el propio Cabello; y el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, encabezado por Víctor Menéndez. Ese armado le otorga una posición de fortaleza de cara a la renovación de autoridades.

    El proceso de normalización será coordinado por el secretario del Interior de la CGT nacional, Héctor Daer, quien también tiene a su cargo la reorganización de otras regionales del país. De esta manera, la conducción nacional busca completar la regularización institucional de las delegaciones provinciales.

    Meses atrás, en una entrevista con Radio Colón, Cabello había anticipado que la elección sufría demoras por cuestiones administrativas. "No hay fecha de elecciones todavía. Se están tramitando a nivel nacional y no está siendo fácil", explicó en ese momento.

    El dirigente señaló que varias secretarías de la CGT estaban concentradas en resolver cuestiones legales, lo que demoró los cronogramas electorales. Incluso recordó que San Juan había sido una de las primeras regionales en normalizarse años atrás y que, por ese motivo, los mandatos ya se encontraban vencidos.

    En ese contexto, reveló que desde la conducción nacional se analizaba una prórroga de los mandatos mientras se completaba la documentación necesaria para convocar a elecciones. "Desde Nación podrían mandar una certificación para extender los mandatos por 90 días o incluso más", había señalado.

    Finalmente, la convocatoria quedó fijada para el 5 de agosto, fecha en la que la regional renovará formalmente sus autoridades.

    Aunque el panorama aparece favorable para Cabello, la elección no estará exenta de tensiones internas. Un grupo de sindicatos viene expresando desde hace tiempo diferencias con el actual modelo de conducción. Entre ellos se encuentran SATSAID, que conduce Mario Quinteros, y ASIJEMIN (de la CTA), liderado por Marcelo Mena, organizaciones que junto a otros gremios impulsaron la creación de la Intersindical, una mesa sindical paralela a la CGT sanjuanina.

    Sin embargo, esos sectores aún no lograron conformar una alternativa con el volumen suficiente para disputar el liderazgo de una estructura donde los gremios más numerosos continúan alineados con Cabello.

    De no surgir cambios de último momento, el dirigente sindical llegará a la jornada electoral con amplias posibilidades de obtener un nuevo mandato y seguir al frente de la CGT San Juan.

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