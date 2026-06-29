Olivera respaldó el cambio de Adorni por Santilli, trató a los K de "los más corruptos de la historia" y enfrió las versiones de una alianza con el orreguismo

El senador nacional por San Juan, Bruno Olivera, salió a respaldar la nueva etapa del Gobierno de Javier Milei tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y la designación de Diego Santilli como su reemplazante. Al mismo tiempo, lanzó duras críticas contra la oposición en el Senado, defendió la eliminación de las PASO y buscó enfriar las versiones que hablan de un eventual acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el orreguismo de cara a las próximas elecciones.

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En una entrevista con Radio Colón, el legislador libertario reivindicó la gestión de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete y destacó el rol que tuvo en el avance de distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. "Siempre lo vamos a tener muy en cuenta", afirmó Olivera, al recordar que durante esa etapa se aprobaron leyes como la modificación de la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la baja de la edad de imputabilidad y la reforma laboral.

Sobre la llegada de Santilli, el senador se mostró confiado en la continuidad del rumbo político y destacó el conocimiento que el nuevo funcionario tiene de San Juan. "Seguramente va a ser un cambio para bien y vamos a poder seguir coordinando y trabajando como lo venimos haciendo", sostuvo. Además, recordó que Santilli visitó la provincia en dos oportunidades cuando era ministro del Interior, la última durante la Expo Minera.

Olivera también explicó por qué el oficialismo decidió no dar quórum en la última sesión del Senado, donde la oposición pretendía abordar la situación generada tras la salida de Adorni. Lejos de bajar el tono, el senador lanzó una de las declaraciones más duras de la entrevista. "Son los más corruptos de la historia que querían dar discursos de honestidad" , disparó en referencia a los bloques opositores.

Según explicó, La Libertad Avanza decidió no sentarse en sus bancas porque no estaba dispuesta a habilitar ese debate político. "No le teníamos que dar ese discurso y por eso decidimos no sentarnos", agregó.

Olivera aseguró que esa decisión apenas demoró una semana el tratamiento de proyectos importantes, entre ellos la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la designación de jueces y, en el caso de San Juan, la prórroga del juez federal Leopoldo Rago Gallo.

El legislador también adelantó que participará de una reunión en Casa Rosada junto a los diputados libertarios, el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia y el nuevo jefe de Gabinete para reorganizar la agenda parlamentaria. Entre las prioridades mencionó la reforma electoral, la denominada Ley Hojarasca, la reforma laboral y otras iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

El argumento para eliminar las PASO

Consultado sobre el proyecto para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, Olivera defendió la iniciativa con un argumento económico. "Son entre 5.000 y 6.000 millones de pesos anuales que los termina pagando el contribuyente", afirmó.

Para el senador, las PASO terminaron convirtiéndose en "una encuesta cara" que beneficia a los partidos políticos y que perdió sentido porque, según dijo, entre el 80% y el 85% de las fuerzas presentan listas únicas.

La estrategia en San Juan

En el plano local, Olivera destacó el crecimiento de La Libertad Avanza en la provincia a partir de la apertura de nuevas sedes partidarias. Recordó que las primeras funcionaron en Rawson y Rivadavia y explicó que responden a un pedido de militantes y vecinos que buscaban un lugar físico para participar del espacio.

"La gente de todos los departamentos nos pedía dónde podía acercarse, aportar ideas o dialogar", señaló. Ese crecimiento, dijo, es hoy la principal prioridad del partido, incluso por encima de cualquier discusión electoral.

Consultado sobre las versiones que hablan de una eventual alianza con el oficialismo de Marcelo Orrego, Olivera les bajó el tono y aseguró que ese no es el camino que hoy transita La Libertad Avanza. "Eso es algo que se viene diciendo en todos los medios, pero es algo que nosotros no buscamos ni instalamos", afirmó.

En ese sentido, explicó que el objetivo es consolidar una estructura propia en toda la provincia, formar dirigentes y elaborar una propuesta electoral para competir con identidad libertaria.

"Lo único que estamos pensando es darle estructura al partido, formar a los dirigentes y escuchar a los comerciantes y vecinos de cada departamento para armar una propuesta electoral seria el año que viene", concluyó.