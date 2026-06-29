El primer mensaje de Diego Santilli como jefe de Gabinete: "Asumo el desafío más importante de mi vida"

Luego de que Javier Milei lo nombrara como el nuevo jefe de Gabinete de su Gobierno, Diego Santilli agradeció al Presidente y a Karina Milei por su confianza y aseguró que “dejará todo” para avanzar con las reformas del Gobierno.

Javier Milei anunció que Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete en remplazo de Manuel Adorni

Marcelo Orrego felicitó a Diego Santilli por su designación como jefe de Gabinete

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, sostuvo el ahora ministro coordinador en sus redes luego de la foto con los hermanos Milei en la Quinta de Olivos.

En ese sentido, indicó: “Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”.

Santilli también anticipó que su foco estará puesto en impulsar la agenda legislativa del Gobierno y enfatizó: “Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”.

A la salida de la Quinta de Olivos, Santilli adelantó a la prensa que el Gobierno seguirá "adelante con las reformas”. “El Presidente tiene una convicción única de sacar el país adelante”, indicó el nuevo jefe de Gabinete.

Sobre la celebración del PRO, aseguró: “Venimos construyendo puentes con todos los sectores”.

En relación a la decisión de Adorni de renunciar, el funcionario destacó su buen vínculo y consideró que “tomó la decisión en consecuencia a lo que sufría su familia”.

Consultado sobre si competirá por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027, Santilli fue tajante: “Hoy tengo la cabeza puesta en seguir con las reformas y llevar la decisión del Presidente a cada rincón del país”.

La designación de Santilli y su nueva tarea en la Jefatura de Gabinete

El anuncio oficial se dio pocos minutos después de las 20 luego de una breve reunión del dirigente del PRO con los hermanos Milei en la Quinta presidencial de Olivos.

“Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo”, escribió el Presidente en sus redes.

Con esta designación, Santilli se convirtió en el cuarto jefe de Gabinete de la administración de La Libertad Avanza desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023. Lo secundará en el cargo Ignacio Devitt, hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos, quien sería promovido a vicejefe de Gabinete y absorbería parte de las responsabilidades operativas.

El cambio en la coordinación del Gabinete llega con un cambio en la estructura de ministerios, ya que Milei confirmó que Santilli absorberá las competencias del Ministerio del Interior. Un movimiento espejo a lo que ocurrió cuando Guillermo Francos dejó la cartera y asumió la Jefatura.

El inicio de la transición y la misión de activar las reformas en el Congreso

En ese sentido, el Presidente justificó la decisión en diálogo con LN+ en el “músculo político” de su flamante funcionario a la hora de dialogar con gobernadores y con los bloques aliados en el Congreso.

Así, la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete buscará descomprimir la tensión que dejó la salida de Manuel Adorni, ya que su permanencia en el cargo se había vuelto insostenible por el avance de las investigaciones judiciales y el creciente aislamiento político.

Con el recambio, el Gobierno busca acelerar el tratamiento del paquete de reformas que incluye el Súper RIGI, la reforma electoral, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la Ley Hojarasca, los pliegos judiciales y el avance de iniciativas vinculadas a desregulación económica.

El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que este lunes los equipos del jefe de Gabinete saliente y su reemplazante trabajarán en una transición ordenada de la cartera y que la jura del nuevo ministro será el martes 30 de junio a las 16 en Casa Rosada.