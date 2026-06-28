El Gobierno anunciará esta tarde a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete: qué cambios traerá

El Gobierno de Javier Milei anunciará hoy por la tarde el nombramiento del actual ministro del Interior, Diego Santilli, como nuevo jefe de Gabinete. Será en reemplazo de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia este sábado. Fuentes cercanas al actual titular de la cartera política detallaron una serie de modificaciones que se producirían en la estructura del Poder Ejecutivo.

La carta de renuncia de Manuel Adorni: "Me han tratado de delincuente y corrupto"

Los voceros sostuvieron que Santilli ya habló al respecto con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y que allí le dieron a entender que es el elegido para ocupar la Jefatura de Gabinete. También señalaron que el anuncio se haría por redes sociales, aunque el ministro del Interior todavía no recibió un llamado directo del Presidente para confirmarlo en el puesto.

De todas formas, cerca de Santilli afirmaron que la decisión está avanzada, pero subrayaron que no la dan por cerrada hasta que Milei se comunique con él. Por eso, en su entorno mantienen cautela pese a que el esquema interno ya lo ubica como reemplazante de Adorni.

De acuerdo con esas fuentes, Santilli asumirá al frente de la Jefatura de Gabinete y absorberá el Ministerio del Interior, cartera que hoy encabeza. Es decir, deberá cumplir con las funciones que llevaba hasta el momento y sumar aquellas que le correspondían a Adorni.

Según la misma versión, en paralelo, Karina Milei quedará a cargo del área de Medios. Previo a esto, la vocería presidencial había sido reasignada días atrás a Adrián Ravier, quien reemplazó al propio Adorni, que hasta entonces mantenía esa función. Poco después fue nombrado Fabián Fernández como secretario de Prensa.

La salida de Manuel Adorni

La renuncia de Manuel Adorni se concretó esta tarde de sábado. Ya desde antes Santilli aparecía como el reemplazante más probable.

Adorni escribió tras dejar el cargo: “Gracias por su confianza, Presidente. Ha sido un verdadero honor”. El Presidente había dicho horas antes desde Madrid: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad”. Finalmente, aceptó esta tarde su renuncia.

La salida de Adorni se evaluaba desde hacía semanas dentro del oficialismo. De todos modos, el dato más concreto y actual, de acuerdo con las fuentes cercanas a Santilli, es que el anuncio de su nombramiento sería hoy por la tarde.

En el entorno del ministro insisten en que la definición política está avanzada, pero que nada se cerrará hasta que llegue la señal final de Milei. Santilli, por lo tanto, espera esa confirmación directa antes de dar por consumado el cambio.