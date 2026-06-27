Manuel Adorni renunció al Gobierno luego de varios meses de respaldo presidencial

El Presidente terminó de convencerse de que era imposible controlar la narrativa del Gobierno con las impredecibles filtraciones de la Justicia sobre los manejos del jefe de Gabinete.

Manuel Adorni presentó este sábado su renuncia como jefe de Gabinete, poniendo fin a una prolongada crisis política que había mantenido en vilo al Gobierno nacional. La decisión se concretó luego de una reunión con el presidente Javier Milei, quien hasta último momento había intentado sostener al funcionario pese a la creciente presión interna y externa.

La salida de Adorni se produce en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta desde hace varios meses. Aunque el Presidente reiteró en distintas oportunidades su respaldo y sostuvo que solo lo removería si existía una resolución judicial en su contra, finalmente terminó aceptando su alejamiento para descomprimir la situación política.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026 Según trascendió, el ahora exjefe de Gabinete tenía preparada una carta de renuncia y su salida comenzó a definirse mientras Milei se encontraba de regreso de su gira por España. En las últimas horas se sucedieron reuniones en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos para acordar la transición y evaluar quién ocupará el cargo.

Dentro del oficialismo, el nombre que reúne mayor consenso para suceder a Adorni es el del ministro del Interior, Diego Santilli. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que todavía se analizan otras alternativas antes de hacer el anuncio oficial.