    • 27 de junio de 2026 - 18:46

    Manuel Adorni renunció al Gobierno luego de varios meses de respaldo presidencial

    El Presidente terminó de convencerse de que era imposible controlar la narrativa del Gobierno con las impredecibles filtraciones de la Justicia sobre los manejos del jefe de Gabinete.

    Manuel Adorni.

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    La salida de Adorni se produce en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta desde hace varios meses. Aunque el Presidente reiteró en distintas oportunidades su respaldo y sostuvo que solo lo removería si existía una resolución judicial en su contra, finalmente terminó aceptando su alejamiento para descomprimir la situación política.

    Según trascendió, el ahora exjefe de Gabinete tenía preparada una carta de renuncia y su salida comenzó a definirse mientras Milei se encontraba de regreso de su gira por España. En las últimas horas se sucedieron reuniones en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos para acordar la transición y evaluar quién ocupará el cargo.

    Dentro del oficialismo, el nombre que reúne mayor consenso para suceder a Adorni es el del ministro del Interior, Diego Santilli. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que todavía se analizan otras alternativas antes de hacer el anuncio oficial.

    La renuncia de Adorni marca la primera salida de alto impacto en el gabinete de Javier Milei vinculada al escándalo por su patrimonio y abre una nueva etapa de reconfiguración política dentro del Ejecutivo, en momentos en que el oficialismo busca recuperar la iniciativa y reducir el costo político de la crisis.

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