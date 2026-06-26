    • 26 de junio de 2026 - 10:02

    El PRO le contestó a Esteban Bullrich y negó que proteja a Adorni: "Es una mirada injusta"

    Luego de que el exsenador anunciara su renuncia al partido, Fernando de Andreis le contestó con una extensa carta en redes donde negó que el espacio esté cubriendo al jefe de Gabinete.

    Fernando De Andreis es mano derecha de Macri y el secretario general del PRO. (Foto: TN/Agustina Ribó)

    Fernando De Andreis es mano derecha de Macri y el secretario general del PRO. (Foto: TN/Agustina Ribó)

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La renuncia de Esteban Bullrich al PRO generó una rápida respuesta de la conducción del partido. El diputado nacional y secretario general del espacio, Fernando de Andreis, rechazó las acusaciones del exsenador y negó que el PRO haya buscado proteger al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por el intento de interpelarlo en el Congreso.

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    En una carta pública difundida a través de sus redes sociales, De Andreis lamentó la salida de Bullrich y sostuvo que la interpretación del exministro sobre la actuación del partido es "injusta". "Decís que el partido eligió proteger a Manuel Adorni. Eso no es verdad", expresó el dirigente, uno de los principales colaboradores de Mauricio Macri.

    De Andreis recordó que el PRO cuestionó desde un primer momento la designación de Adorni y remarcó que el bloque impulsó un proyecto propio para convocarlo al Congreso. En ese sentido, explicó que la decisión de no dar quórum en la Cámara de Diputados respondió a que el partido no quiso acompañar una estrategia impulsada por el kirchnerismo, a la que calificó como una maniobra de confrontación política.

    El legislador también destacó que, en la sesión convocada en el Senado para avanzar con la interpelación, el PRO fue el único bloque que ocupó sus bancas, mientras que tanto La Libertad Avanza como Unión por la Patria no reunieron el quórum necesario para habilitar el debate.

    Sobre el final de la carta, De Andreis buscó bajar el tono de la confrontación y le dedicó un mensaje personal al exsenador. Aseguró que el partido seguirá reconociendo su trayectoria y su compromiso, aunque insistió en que las críticas formuladas en su renuncia no reflejan el accionar del PRO.

    "Lo que sí me resulta muy injusto es interpretar que actuamos por conveniencia o que abandonamos nuestros principios. Quienes hoy sostenemos el PRO también lo hacemos desde nuestras convicciones", afirmó. Además, concluyó con un mensaje conciliador: "Esteban, te queremos y te necesitamos".

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