El petróleo cayó a su valor más bajo en cuatro meses: qué puede pasar con el precio de la nafta en Argentina

El Brent cotiza cerca de los US$70 por barril, más de 30% por debajo del momento más crítico de la guerra. Los precios de los combustibles en la Argentina se mantienen arriba de $2000.

El precio internacional del petróleo registró una fuerte caída y alcanzó su nivel más bajo de los últimos cuatro meses, luego de la distensión del conflicto en Medio Oriente. Este escenario reavivó el debate sobre si esa baja podría trasladarse al precio de la nafta en Argentina durante las próximas semanas.

La cotización del barril Brent, referencia para el mercado local, retrocedió hasta ubicarse en torno a los 73 dólares, después de haber superado ampliamente ese valor durante los momentos de mayor tensión entre Estados Unidos e Irán. La disminución respondió al alto el fuego y a las expectativas de una normalización del comercio marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de crudo.

Especialistas del sector energético sostienen que la caída del petróleo genera condiciones para que los combustibles reduzcan su precio, aunque aclaran que el impacto no sería automático.

Durante los meses de mayor volatilidad internacional, las petroleras aplicaron un esquema de amortiguación para evitar trasladar de inmediato toda la suba del crudo a los surtidores. Ese mecanismo, que permitió contener parcialmente los aumentos, también implica que una eventual baja del petróleo no se refleje de manera inmediata en el precio final de la nafta.

Analistas coinciden en que todo dependerá de la estabilidad que mantenga el Brent en las próximas semanas. Si el barril continúa cerca de los niveles actuales, las empresas podrían comenzar a evaluar una reducción en los precios una vez recuperados los márgenes que resignaron durante el período de mayores costos.