    • 26 de junio de 2026 - 11:04

    El petróleo cayó a su valor más bajo en cuatro meses: qué puede pasar con el precio de la nafta en Argentina

    El Brent cotiza cerca de los US$70 por barril, más de 30% por debajo del momento más crítico de la guerra. Los precios de los combustibles en la Argentina se mantienen arriba de $2000.

    Petróleo.

    Petróleo.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El precio internacional del petróleo registró una fuerte caída y alcanzó su nivel más bajo de los últimos cuatro meses, luego de la distensión del conflicto en Medio Oriente. Este escenario reavivó el debate sobre si esa baja podría trasladarse al precio de la nafta en Argentina durante las próximas semanas.

    Leé además

    Petróleo.

    El petróleo se derrumba tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y los mercados celebran el fin de las tensiones
    El precio del petróleo, por debajo de los 80 dólares.

    El petróleo cotiza por debajo de los US$80

    La cotización del barril Brent, referencia para el mercado local, retrocedió hasta ubicarse en torno a los 73 dólares, después de haber superado ampliamente ese valor durante los momentos de mayor tensión entre Estados Unidos e Irán. La disminución respondió al alto el fuego y a las expectativas de una normalización del comercio marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de crudo.

    Especialistas del sector energético sostienen que la caída del petróleo genera condiciones para que los combustibles reduzcan su precio, aunque aclaran que el impacto no sería automático.

    Durante los meses de mayor volatilidad internacional, las petroleras aplicaron un esquema de amortiguación para evitar trasladar de inmediato toda la suba del crudo a los surtidores. Ese mecanismo, que permitió contener parcialmente los aumentos, también implica que una eventual baja del petróleo no se refleje de manera inmediata en el precio final de la nafta.

    Analistas coinciden en que todo dependerá de la estabilidad que mantenga el Brent en las próximas semanas. Si el barril continúa cerca de los niveles actuales, las empresas podrían comenzar a evaluar una reducción en los precios una vez recuperados los márgenes que resignaron durante el período de mayores costos.

    No obstante, también advierten que cualquier nuevo episodio de tensión geopolítica podría volver a impulsar el valor del petróleo y modificar nuevamente el escenario para los combustibles.

    Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre cambios en los precios de la nafta en Argentina, aunque la evolución del mercado internacional será determinante para definir si los automovilistas podrán ver una baja en los surtidores durante las próximas semanas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El precio del petróleo, cerca de perforar los US$80

    El precio del petróleo, cerca de perforar los US$80

    Imagen ilustrativa.-

    San Juan lanzó nuevas líneas de crédito para productores agrícolas

    Las instituciones ya recorrieron más de 10 provincias con la formación y destacaron cuáles son los problemas más comunes de los clubes. 

    Finanzas ordenadas, la clave para que los clubes puedan sostener su labor social

    El dólar arrancó la semana en alza. 

    El dólar blue cerró con leves variaciones y en San Juan volvió a venderse por encima de los $1.550

    Por Redacción Diario de Cuyo