Finanzas ordenadas, la clave para que los clubes puedan sostener su labor social

Las instituciones deportivas barriales son clave para el desarrollo de las comunidades, porque contienen a los jóvenes y brindan un espacio para los vecinos y la mejor salud a través del deporte. Pero la falta de papeles en regla y la informalidad pueden poner en riesgo su continuidad y la de los beneficios para los barrios.

Para ayudar a estas organizaciones, dos fundaciones llegarán juntas a San Juan a dar una charla donde dejarán herramientas a los dirigentes para impulsar la formalidad en los clubes. Se trata del área de Negocio Responsable del banco BBVA y la Fundación River Plate, que darán una formación gratuita los días martes 30 de junio y miércoles 1 de julio en el Estadio Aldo Cantoni.

La convocatoria es abierta y está pensada para los líderes sociales de los clubes. Tendrán también información sobre metodología deportiva, pero decidieron enfocarse en la educación financiera, ya que este es uno de los puntos donde las instituciones no suelen contar con más información.

Camila Staffora, referente del área de Negocio Responsable del banco, dijo que hace tiempo están trabajando en distintas provincias y que esta es la primera visita que tienen a San Juan. Llegan con mucha expectativa, por la cantidad de organizaciones que hay vinculadas al deporte social, con información que en otras provincias fue de ayuda para los líderes.

Según explicó la vocera, un problema que tienen los clubes es la informalidad. “Muchos no tienen sus papeles en regla o no cuentan con una personería jurídica, y esto limita mucho los beneficios a los que pueden acceder”, señaló.

Estos problemas se repiten provincia a provincia y, dijo Staffora, tiene que ver con la naturaleza voluntaria de quienes estan al frente. “Lo que se da muchas veces es que las tareas están centralizadas en una misma persona, que a veces es la misma que entrena a los chicos, cobra las cuotas y paga el sueldo, lo que impide que haya una dedicación adecuada a la gestión financiera”, contó.

Frente a esto la propuesta es la de darla formación a quienes están cumpliendo estos roles múltiples, mientras apuestan a que se especialice más y mejor el trabajo dentro de las instituciones. Por eso los especialistas de River y del banco trabajan en simultáneo dando esta formación de dos días, mientras que a la vez dejan el acceso a una plataforma que permite ordenar los procesos internos y seguir adquiriendo conocimientos de forma gratuita.

A su vez, Staffora contó que buscan que los titulares de los clubes se lleven un contacto más directo con el personal de las sucursales sanjuaninas de BBVA, para que puedan mantener un diálogo cercano, pero también para conocer algunas líneas que pueden ayudar a crecer a las instituciones deportivas.

Las oportunidades que crea un esquema más profesional

La responsable de Negocio Responsable explicó que las finanzas organizadas abren posibilidades a las que hoy muchos clubes no están accediendo por no contar con mayor formalidad o no conocerlas. Uno de estos es el acceso a financiamiento, como créditos u otras oportunidades, que solo se pueden solicitar con una personería jurídica y un balance completos.

Pero además de esto, explicó uno de los resultados de mejor formación de los líderes es “la planificación a largo plazo, que muchas veces vemos que no pueden hacer”. Esto permite que con un presupuesto los clubes conozcan su estado real, puedan generar objetivos claros y trazar un camino para hacerlos posibles.

También dijo que permite tener un uso más eficiente de recursos, con un control estricto de ingresos y egresos, lo que da como resultado un mejor aprovechamiento de los recursos económicos y humanos. Finalmente, dijo que de la charla todos se llevarán herramientas de diagnóstico, como una matriz FODA, que les permitirá tener una foto visual y estratégica del club.

Con esta formación buscan también que se eviten algunos peligros que son comunes en estas instituciones. Dijo que uno de los más comunes son “los gastos hormigas, que son esos pequeños desembolsos que no se registran, pero que a fin de mes afectan gravemente el presupuesto y la sustentabilidad”.

También pueden prevenir que a la hora de que ocurra una contingencia el club no cuente con fondos, generando una reserva o planificación estratégica. A su vez, señaló que suele haber una “falta de previsión, porque no saben con qué recursos se cuenta y eso impide planificar hasta las tareas más básicas”.

Staffonra dijo que esta oportunidad permite a los clubes contar con una formación pensada para sus problemáticas, de forma gratuita. Para la inscripción, recordó que pueden hacerlo a través del mail [email protected].