    • 25 de junio de 2026 - 11:16

    Cuánto cuesta llenar el changuito en San Juan y qué dice el último informe de precios

    Un relevamiento privado ubicó a la provincia con incrementos por debajo del promedio nacional en el costo de la canasta de alimentos.

    Changuito. Imagen ilustrativa.

    Changuito. Imagen ilustrativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Llenar el changuito del supermercado no cuesta lo mismo en todo el país y San Juan vuelve a ubicarse entre las provincias con menor presión en la variación de precios de alimentos y bebidas, según el último informe del “Changuito Federal” elaborado por la consultora Analytica.

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    El estudio, difundido en base a un relevamiento nacional, muestra que la compra mensual de una familia tipo —compuesta por dos adultos y dos menores— presenta fuertes diferencias según la provincia, tanto en el costo total como en su evolución mensual.

    En ese esquema, San Juan aparece entre los distritos con menores aumentos del país en la última medición, con variaciones que se mantienen por debajo del promedio nacional, en contraste con provincias donde el costo del supermercado continúa presionado por mayores incrementos.

    El informe destaca que la Patagonia concentra los valores más altos del “changuito”, mientras que el norte y parte de Cuyo muestran los niveles más bajos o moderados, dentro de una dinámica que responde a factores como logística, estructura impositiva y niveles salariales.

    En el caso sanjuanino, además, el relevamiento viene mostrando en los últimos meses una relativa estabilidad en la evolución de precios, lo que atenúa el impacto del aumento generalizado de alimentos y bebidas a nivel país.

    La canasta analizada incluye productos básicos de consumo habitual como alimentos frescos, bebidas y artículos de limpieza, manteniendo las mismas marcas y cantidades para todas las provincias, lo que permite comparar de forma directa las diferencias regionales.

    Así, mientras algunas jurisdicciones superan ampliamente el valor promedio de la canasta, San Juan se mantiene en un rango intermedio-bajo dentro del ranking federal, aunque el informe advierte que las brechas entre regiones siguen siendo marcadas y persistentes.

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