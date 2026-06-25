    • 25 de junio de 2026 - 11:44

    Con un listado de profesionales, el Foro de Abogados apunta a optimizar el rol del la Defensa Pública Oficial en San Juan

    El listado de abogados penales habilitados para el ejercicio de la defensa se actualizará cada tres meses promedio. El objetivo de la iniciativa es que la Defensa Pública sea para quienes realmente lo necesitan.

    SaveClip.App_623404453_18116031748610481_8925031101282652077_n
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Foro de Abogados y la Secretaría de Seguridad firmaron semanas atrás un Acta Complementaria en la cual la institución que nuclea a los profesionales de la ley se compromete a entregar un listado con los abogados penales habilitados para el ejercicio de la defensa. El propósito es que realmente los sanjuaninos que no cuentan con recursos para financiar un abogado hagan uso de la Defensa Pública Oficial, y no que se convierta en una primera opción en aquellos casos donde no se conoce un abogado.

    Leé además

    Imagen generada con IA 

    San Juan tendrá por primera vez un "Manual de Buenas Prácticas" para aceitar la labor entre abogados y la Policía
    El 1 de julio se realizará La Tarde de las Mamografías, organizada por Salud.

    Salud lanza 'La Tarde de las Mamografías' para mujeres sin obra social: conocé cuándo y dónde será la atención

    Por Fabiana Juarez

    “La Defensa Pública debe estar al servicio de las personas que están en estado de vulnerabilidad, que no puede pagar el servicio particular de un abogado. Consideramos que hay personas que sí lo pueden hacer. La idea es que el detenido que pueda pagar un abogado, lo haga”, destacó en comunicación con DIARIO DE CUYO el presidente del Foro de Abogados, José Salinas.

    La motivación tras la medida es al conocer que hay detenidos en condiciones de costear un abogado y que, muchas veces por no conocer profesionales penales, aceptan el profesional del Ministerio Público de Defensa. “De esta manera buscamos que los detenidos, o sus familiares, puedan acceder a los datos de un abogado particular en el caso que deseen contratarlo y pueda pagarlo. La idea es que la Defensa Pública intervenga ante casos de personas con vulnerabilidad, y no en los casos donde los detenidos tienen recursos”, precisó la autoridad del Foro.

    Si bien por el momento se continúa trabajando en los pormenores de la propuesta, más que nada en cómo efectivizar el rol de la defensoría pública y cómo determinar si la persona detenida está en condiciones económicas o no de costear un letrado particular, lo que se ha definido es el compromiso del Foro de confeccionar un listado con el nombre y contacto de cada uno de los profesionales de la ley que se abocan a la rama penal.

    Este listado se distribuirá en formato físico y digital en cada una de las comisarías de la provincia, como también en el Servicio Penitenciario. Lo que se ha determinado por el momento es que su actualización será frecuente, procurando no superar los 90 días entre una actualización y la siguiente.

    Además del listado, desde el Foro de Abogados proponen avanzar en las conversaciones sobre cómo determinar cuándo un detenido está o no en condiciones de pagar un abogado. De esta manera, se busca efectivizar y optimizar la tarea de los profesionales que forman parte del Ministerio Público Fiscal, un organismo que por año recibe un promedio de 65.000 consultas al año.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Desde el 1 de julio regirá el pago de entrada electrónico en los espacios recreativos de Rivadavia.

    Rivadavia se digitaliza: nueva modalidad de pago de entrada en los principales espacios turísticos

    Por Fabiana Juarez
    doble terremoto en venezuela: tras la tragedia, venezolanos en san juan inician la ayuda humanitaria y todos pueden ser parte

    Doble terremoto en Venezuela: tras la tragedia, venezolanos en San Juan inician la ayuda humanitaria y todos pueden ser parte

    Por Celeste Roco Navea
    Clima en San Juan.

    Frío y cielo despejado, así estará el tiempo en San Juan este jueves 25 de junio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la fogata de san juan bautista ardio en capital ante una gran convocatoria, con sopaipillas y mate cocido

    La Fogata de San Juan Bautista ardió en Capital ante una gran convocatoria, con sopaipillas y mate cocido

    Por Celeste Roco Navea