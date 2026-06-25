Con un listado de profesionales, el Foro de Abogados apunta a optimizar el rol del la Defensa Pública Oficial en San Juan

El listado de abogados penales habilitados para el ejercicio de la defensa se actualizará cada tres meses promedio. El objetivo de la iniciativa es que la Defensa Pública sea para quienes realmente lo necesitan.

El Foro de Abogados y la Secretaría de Seguridad firmaron semanas atrás un Acta Complementaria en la cual la institución que nuclea a los profesionales de la ley se compromete a entregar un listado con los abogados penales habilitados para el ejercicio de la defensa. El propósito es que realmente los sanjuaninos que no cuentan con recursos para financiar un abogado hagan uso de la Defensa Pública Oficial, y no que se convierta en una primera opción en aquellos casos donde no se conoce un abogado.

“La Defensa Pública debe estar al servicio de las personas que están en estado de vulnerabilidad, que no puede pagar el servicio particular de un abogado. Consideramos que hay personas que sí lo pueden hacer. La idea es que el detenido que pueda pagar un abogado, lo haga”, destacó en comunicación con DIARIO DE CUYO el presidente del Foro de Abogados, José Salinas.

La motivación tras la medida es al conocer que hay detenidos en condiciones de costear un abogado y que, muchas veces por no conocer profesionales penales, aceptan el profesional del Ministerio Público de Defensa. “De esta manera buscamos que los detenidos, o sus familiares, puedan acceder a los datos de un abogado particular en el caso que deseen contratarlo y pueda pagarlo. La idea es que la Defensa Pública intervenga ante casos de personas con vulnerabilidad, y no en los casos donde los detenidos tienen recursos”, precisó la autoridad del Foro.

Si bien por el momento se continúa trabajando en los pormenores de la propuesta, más que nada en cómo efectivizar el rol de la defensoría pública y cómo determinar si la persona detenida está en condiciones económicas o no de costear un letrado particular, lo que se ha definido es el compromiso del Foro de confeccionar un listado con el nombre y contacto de cada uno de los profesionales de la ley que se abocan a la rama penal.

Este listado se distribuirá en formato físico y digital en cada una de las comisarías de la provincia, como también en el Servicio Penitenciario. Lo que se ha determinado por el momento es que su actualización será frecuente, procurando no superar los 90 días entre una actualización y la siguiente.