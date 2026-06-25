San Juan tendrá por primera vez un "Manual de Buenas Prácticas" para aceitar la labor entre abogados y la Policía

A inicios de junio las autoridades del Foro de Abogados y la Secretaría de Seguridad firmaron un Convenio Marco de Cooperación con el objetivo de fortalecer la articulación institucional, promover acciones conjuntas y generar herramientas. Tras la firma, se presentó la comisión que se encargará de la confección del “Manual de Buenas Prácticas” , la primera guía que brindará un marco de actuación y trato entre los miembros de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario y los abogados de San Juan.

Con un listado de profesionales, el Foro de Abogados apunta a optimizar el rol del la Defensa Pública Oficial en San Juan

“El manual es un pedido histórico de los abogados que se dedican a la rama penal, debido a diferencias y tratos que reciben en las distintas dependencias policiales como en el Servicio Penitenciario. También servirá para unificar criterios” , destacó en diálogo con DIARIO DE CUYO José Salinas, presidente del Foro de Abogados de San Juan.

A modo de ejemplo, detalló que una de las situaciones que se trata de evitar se da en el interior del Penal de Chimbas. Conforme el protocolo que se maneja en la institución, el abogado puede mantener un mínimo de dos entrevistas con el detenido antes de contar con poder para continuar con el asesoramiento legal y seguimiento de la causa. Sin embargo, muchos letrados manifestaron que en varias oportunidades no pudieron concretar ni un solo encuentro ya que, al no contar con el poder, no se les permitía el ingreso.

Ese será uno de los puntos que esperan plasmar en el manual, acompañando pautas apuntadas al respeto del ejercicio profesional y los tratos que deben mantenerse tanto del lado de la fuerza de seguridad como de los profesionales de la ley. “Hemos decidido plasmarlo en algo en común para que haya reglas claras para todos”, focalizó Salinas.

Tras la firma del convenio se puso en marcha la comisión que tendrá a su cargo el armado del documento. La misma estará integrada por miembros del Foro de Abogados, personal de la Secretaría de Seguridad, de la Policía de San Juan, del Servicio Penitenciario y del Instituto de Derecho Penal.

Salinas adelantó que se destinó un periodo de 60 días para el armado del manual, aunque el tiempo puede variar conforme las necesidades que vayan surgiendo en cada encuentro.

“La idea es que el manual establezca un respeto mutuo, un orden y una coordinación recíproca. Eso es lo que buscamos, ya que es algo que los abogados que se dedican a esta rama han reclamado. Si te conocen te tratan bien, si no te conocen no, y los que más sufren son los abogados que recién se reciben”, puntualizó el profesional.

Un detalle no menor es que el documento no solo tendrá pautas y protocolos de actuación. También comprenderá sanciones para quienes no acaten lo que indica el manual. Sobre este punto en particular, Salinas destacó que por el momento no hay detalles en torno al tenor de las sanciones ni los motivo puntuales, ya que es algo que se conocerá una vez cuenten con el manual culminado.

De esta manera, conforme a la información brindada por el Foro de Abogados, si bien en el pasado se dieron charlas e iniciaron acciones para aceitar la relación entre los profesionales y los integrantes de las fuerzas públicas, sería la primera vez que se avanza en algo concreto. Con dos meses de arduo trabajo por delante, las expectativas están puestas en el contenido del Manual y su impacto en los actores involucrados.