San Juan lanza centros tecnológicos en departamentos mineros

La iniciativa articula a Minería, Educación y Producción para llevar formación en programación y automatización a Calingasta, Iglesia, Jáchal, Ullum y Valle Fértil. Abrieron las inscripciones y las clases comienzan el 4 de julio.

Con inscripciones ya habilitadas y fecha de inicio confirmada para el 4 de julio, San Juan pone en marcha una red de Centros Tecnológicos en los principales departamentos mineros de la provincia, que funcionarán en las Aulas Híbridas de cada uno de ellos. El objetivo es acercar formación vinculada a la economía del conocimiento en zonas clave del mapa productivo.

El programa es impulsado de manera conjunta por los ministerios de Minería, Educación y Producción, a través del Centro de Economía del Conocimiento e Innovación, y alcanzará en esta primera etapa a Calingasta, Iglesia, Jáchal, Ullum y Valle Fértil.

En ese marco, comenzarán a dictarse talleres de robótica destinados a chicos y adolescentes, como parte de una estrategia para fortalecer habilidades tecnológicas desde edades tempranas. La propuesta está dirigida a jóvenes de entre 9 y 18 años y se desarrollará durante tres meses en las aulas híbridas dispuestas en cada departamento. Las clases serán los días sábados y estarán organizadas en dos grupos: de 9 a 11 años (de 9:30 a 11) y de 12 a 18 (de 11 a 12:30).

Tecnología con anclaje productivo El taller llega como una evolución a lo trabajado en Verano Tech, pero con mayor profundidad en contenidos y seguimiento. La propuesta avanza en programación y automatización con una lógica progresiva, enfocada en el desarrollo de proyectos concretos.

La definición de fondo es que los contenidos se vinculan con actividades productivas de la provincia. En una matriz donde la minería, la energía y la agroindustria demandan cada vez más perfiles técnicos, la formación temprana en estas herramientas empieza a jugar un rol estratégico.