El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, destacó la inauguración del Espacio Costanera

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , encabezó la inauguración del Espacio Costanera , un nuevo centro comercial ubicado en el ala oeste de la Terminal de Ómnibus provincial. Durante el acto, destacó el proceso de modernización del complejo, que incluyó mejoras en infraestructura, seguridad y servicios, además del impacto que la inversión privada tuvo en la generación de empleo.

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Espacio Costanera: inauguraron el nuevo shopping de la Terminal de Mendoza

La presentación contó con la participación del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; los intendentes Marcos Calvente, de Guaymallén, y Ulpiano Suárez, de la Ciudad de Mendoza; y el director de la Terminal, Mauricio Badaloni.

La transformación de la Terminal de Ómnibus se desarrolló de manera progresiva sobre sus cuatro sectores principales: Ala Norte, Ala Sur, Ala Este y Ala Oeste, alcanzando una intervención cercana a los 45.000 metros cuadrados .

La nueva etapa corresponde al Ala Oeste, donde se ejecutaron obras sobre 12.000 metros cuadrados que incluyen una playa de estacionamiento, accesos automatizados con conexión directa al Ala Norte, nuevos locales comerciales, oficinas y mejoras destinadas a optimizar la comodidad y la seguridad de los usuarios.

Entre las incorporaciones se encuentran sistemas de climatización integral, con calefacción y aire acondicionado, y un esquema de videovigilancia con más de 100 cámaras conectadas al centro de monitoreo y coordinadas con las fuerzas de seguridad que operan en el lugar.

De una zona conflictiva a un espacio renovado

Durante su discurso, Cornejo afirmó que uno de los objetivos centrales del proyecto fue revertir los problemas de inseguridad que históricamente afectaban a la terminal y sus alrededores.

“Seguridad tiene ver con limpieza, seguridad tiene que ver con bienestar, seguridad tiene que ver con negocios en serio. Seguridad significa modernizar la prevención del delito y en este lugar lo logramos”, afirmó el mandatario durante el acto.

El mandatario sostuvo que, entre 2013 y 2016, el sector figuraba entre los puntos con mayor índice delictivo del Gran Mendoza y aseguró que la situación cambió significativamente tras las intervenciones realizadas.

Además, remarcó que la recuperación del espacio no solo mejoró las condiciones de seguridad, sino que también fortaleció la actividad comercial y la experiencia de los turistas que llegan a la provincia.

Defensa de la inversión privada

Cornejo también reivindicó el esquema de concesiones y participación privada impulsado durante sus gestiones, al considerar que permitió concretar proyectos que anteriormente encontraban resistencias.

“Mientras hay gobernadores que se hacen los estupidos y la pasan mejor administrando y evitando cambios, yo me juego por dar esas batallas”, sostuvo.

Según explicó, las transformaciones requieren tanto decisiones políticas como empresarios dispuestos a invertir y asumir riesgos. En ese contexto, señaló que Mendoza logró reducir el peso del gasto público sobre la economía provincial y avanzar en reformas estructurales vinculadas al desarrollo económico.

Entre esas medidas mencionó la apertura al desarrollo de la minería metalífera y otras iniciativas orientadas a atraer inversiones.

Más empleo y mejores servicios para el turismo

El gobernador destacó que el complejo de la terminal incrementó de manera significativa la cantidad de puestos de trabajo vinculados a sus actividades.

De acuerdo con los datos oficiales, actualmente trabajan allí cerca de 1.300 personas, más del doble de las que se desempeñaban antes de las obras de transformación, sin contar los empleos indirectos generados por el crecimiento comercial.

Cornejo consideró que el impacto más visible de la renovación se refleja en el turismo, sector que definió como uno de los principales motores de la economía mendocina.

Asimismo, vinculó la modernización de la terminal con otras obras estratégicas, como la ampliación del Aeropuerto Internacional El Plumerillo y el futuro enlace del Metrotranvía con la terminal aérea.

Un proyecto iniciado hace casi una década

Por su parte, el ministro Natalio Mema recordó que la iniciativa comenzó a diseñarse en 2017, durante el primer mandato de Cornejo, con el objetivo prioritario de mejorar la seguridad del lugar.

El funcionario explicó que el proyecto atravesó distintas etapas, incluyendo la pandemia y varios cambios de gestión, hasta concretarse con una inversión que superó ampliamente las previsiones originales.

Según precisó, la propuesta inicial contemplaba una inversión de 257 millones de pesos, mientras que el monto final ronda actualmente los 47.000 millones de pesos.

Mema destacó además que la reconversión permitió ampliar la oferta de servicios para los millones de turistas que llegan cada año a Mendoza, incorporando hotelería, gastronomía, comercios y prestaciones similares a las que pueden encontrarse en terminales aéreas de gran escala.

Fuente: Los Andes.