Descubren un bosque petrificado de 50 millones de años que ayuda a reconstruir el pasado de la Patagonia

El descubrimiento se produjo en un sector de la estepa rionegrina, donde afloran numerosos troncos fosilizados que conservan gran parte de su estructura original.

Un importante descubrimiento paleontológico realizado en Río Negro abrió una nueva ventana al pasado de la Patagonia. Investigadores confirmaron la existencia de tres sitios con restos de bosques petrificados de aproximadamente 50 millones de años de antigüedad, una evidencia que permitirá profundizar el conocimiento sobre los ecosistemas que existían en la región durante el período Eoceno.

El hallazgo se registró en un establecimiento rural ubicado en las cercanías de Pilcaniyeu, a unos 80 kilómetros al sur de Bariloche. Todo comenzó cuando el propietario del campo detectó posibles restos fósiles y dio aviso a las autoridades provinciales, que iniciaron una inspección para verificar la importancia del descubrimiento.

Durante los trabajos de relevamiento, los especialistas identificaron al menos 13 ejemplares de árboles petrificados pertenecientes a antiguas especies de coníferas y plantas con flores. Los estudios preliminares indican que estos restos se remontan a una época en la que el clima patagónico era mucho más húmedo y templado que el actual.

Los científicos explicaron que la petrificación se produce cuando los árboles quedan cubiertos por sedimentos y cenizas volcánicas, permitiendo que con el paso de millones de años los minerales reemplacen al material orgánico sin alterar su estructura original. Gracias a este proceso, los fósiles conservan detalles que resultan fundamentales para reconstruir ambientes desaparecidos.

El descubrimiento movilizó a especialistas de la Asociación Paleontológica de Bariloche, personal de Gendarmería Nacional y organismos provinciales dedicados a la preservación del patrimonio cultural y natural. Como primera medida, la provincia puso en marcha un protocolo de protección para resguardar el área y evitar daños en los restos hallados.