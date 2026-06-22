    • 22 de junio de 2026 - 07:48

    Adrián Ravier inicia su etapa como vocero presidencial y el Gobierno apuesta a renovar su estrategia de comunicación

    El economista y diputado nacional comenzará formalmente sus funciones esta semana.

    Adrián Ravier.

    Adrián Ravier.

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    El Gobierno nacional pondrá en marcha esta semana una nueva etapa en su esquema de comunicación con el desembarco de Adrián Ravier como vocero presidencial. El economista, de estrecha relación con Javier Milei, comenzará a delinear sus funciones con una reunión de trabajo junto a Manuel Adorni, quien dejó el cargo de portavoz para concentrarse en sus responsabilidades como jefe de Gabinete.

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    Según trascendió, el encuentro servirá para definir la estructura que tendrá la nueva Vocería Presidencial y los alcances de un área que pasará a depender de la Jefatura de Gabinete. En la Casa Rosada sostienen que Ravier buscará imprimir un perfil más institucional, con especial énfasis en la comunicación de la gestión y de las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo.

    La llegada del exdiputado pampeano representa también un cambio de estilo respecto de la gestión anterior. Mientras Adorni se caracterizó por un tono confrontativo y frecuentes cruces con periodistas, en el oficialismo anticipan que Ravier tendrá una impronta más técnica y enfocada en la explicación de las medidas de gobierno.

    Como parte de esta nueva etapa, el Gobierno evalúa volver a realizar conferencias de prensa regulares, una práctica que había quedado relegada en los últimos meses. Incluso, no se descarta que el flamante vocero encabece una presentación formal ante los medios durante los próximos días.

    Ravier, de 48 años, es economista, docente universitario y referente de las ideas liberales. Mantiene una relación académica y política de larga data con Milei, con quien compartió actividades, publicaciones y la autoría del libro La batalla por la macroeconomía. Además, fue elegido diputado nacional en 2025 y presidió La Libertad Avanza en La Pampa.

    Su designación se produjo luego de una reunión entre el Presidente y Adorni en la Quinta de Olivos, y forma parte de una serie de movimientos que el oficialismo analiza para reforzar la gestión y recuperar centralidad en la agenda pública. Fuentes cercanas al Gobierno incluso deslizaron que podrían producirse nuevos cambios en distintas áreas durante los próximos días.

    Con este movimiento, Milei apuesta a fortalecer la comunicación oficial con una figura de perfil académico y de máxima confianza dentro del espacio libertario, en un momento clave para la gestión nacional.

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