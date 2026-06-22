    • 22 de junio de 2026 - 12:31

    Martín Menem negoció con el PRO y la UCR para que no den quórum en la sesión que busca interpelar a Adorni

    El oficialismo habilitará las comisiones para tratar el tema, pero así gana tiempo con el objetivo de que la polémica se enfríe durante las vacaciones.

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    Martín Menem. 

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    A pocas horas de una sesión clave en la Cámara de Diputados, el presidente del cuerpo, Martín Menem, mantuvo contactos con referentes del PRO y la UCR en busca de impedir que la oposición reúna el quórum necesario para debatir una eventual interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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    La estrategia del oficialismo apunta a que los bloques dialoguistas no bajen al recinto durante la convocatoria impulsada por sectores opositores para este martes. Sin el acompañamiento de parte del PRO, la UCR y otros espacios provinciales, la oposición tendría serias dificultades para alcanzar los 129 diputados necesarios para habilitar la sesión.

    El intento de interpelación se da en medio de la controversia política que rodea a Adorni por la evolución de su patrimonio, un tema que ya generó pedidos de informes, proyectos de interpelación e incluso iniciativas vinculadas a una eventual moción de censura.

    Desde el oficialismo consideran que evitar el quórum sería una forma de ganar tiempo y desactivar una nueva instancia de confrontación parlamentaria. En tanto, la oposición continúa las negociaciones para asegurar las presencias necesarias y abrir el debate en el recinto.

    La definición se conocerá este martes, cuando quede en evidencia si los sectores aliados al Gobierno acompañan la estrategia diseñada por Menem o si permiten que avance la ofensiva opositora contra el jefe de Gabinete.

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