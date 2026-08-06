    • 6 de agosto de 2026 - 22:32

    Salud: siete prepagas fueron dadas de baja esta semana y ya suman 15 en lo que va del año

    Las últimas siete bajas se conocieron entre el 5 y el 6 de agosto, a través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

    Además de las bajas confirmadas, otras 55 entidades de medicina prepaga permanecen en proceso de baja.

    Además de las bajas confirmadas, otras 55 entidades de medicina prepaga permanecen en proceso de baja.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de un fuerte proceso de reordenamiento y depuración del sistema de salud privado, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) oficializó la baja de siete nuevas entidades de medicina prepaga, elevando a 15 el total de empresas excluidas del registro oficial en lo que va del año.

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    Las medidas, formalizadas a través de sucesivas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, forman parte de una auditoría integral que busca garantizar la transparencia del sector y verificar que los prestadores cumplan de manera estricta con el marco normativo vigente.

    Cuáles son las prepagas que quedaron afuera del registro

    Las exclusiones se concretaron en dos tandas consecutivas tras constatarse diversos incumplimientos técnicos, legales y administrativos. El listado de las siete empresas excluidas esta semana comprende a:

    • IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.
    • Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. (Pluralcoop)
    • Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
    • MAPFRE Salud S.A.
    • Grupo Gerenciador G4 S.A.
    • Emergencias Médicas Punilla S.A.
    • Emergencias Río Cuarto S.R.L.

    El motivo de las bajas y qué pasará con los afiliados

    Desde el organismo regulador explicaron que las decisiones se adoptaron luego de verificar que las firmas no acreditan desarrollar las actividades específicas comprendidas dentro de la medicina prepaga o bien no cumplimentaron los requisitos mínimos exigidos por ley.

    Previamente a la medida definitiva, las compañías fueron notificadas e intimadas para regularizar su situación. Ante la falta de respuestas y de presentaciones formales, la SSS procedió al rechazo de sus inscripciones y anuló sus habilitaciones provisorias.

    A esto se suma que otras 55 entidades continúan bajo procesos de revisión administrativa, por lo que no se descartan nuevas exclusiones en el corto plazo. En paralelo, el organismo recordó que las coberturas afectadas en este tipo de depuraciones cuentan con mecanismos de resguardo y reasignación para garantizar la continuidad en la atención de los usuarios.

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