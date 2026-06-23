Monotributo: cuáles serán las nuevas escalas desde julio y el trámite que deberán realizar los contribuyentes

La actualización semestral del régimen traerá cambios en los topes de facturación, cuotas mensuales y otros parámetros.

A partir de julio entrarán en vigencia las nuevas escalas del Monotributo, que serán actualizadas en función de la variación acumulada del índice de inflación correspondiente al último semestre. La modificación impactará tanto en los límites de facturación como en los importes mensuales que pagan los contribuyentes adheridos al régimen simplificado.

La actualización alcanzará a todas las categorías y permitirá redefinir los parámetros que determinan la permanencia de cada monotributista dentro de una escala determinada. De esta manera, miles de contribuyentes deberán revisar su situación para verificar si corresponde mantener la categoría actual o realizar cambios.

En ese marco, junto con la entrada en vigencia de los nuevos valores, también se abrirá el período de recategorización obligatoria. Se trata de un trámite que deben efectuar quienes hayan registrado modificaciones en su nivel de ingresos, superficie afectada a la actividad, consumo energético o alquileres devengados durante los últimos 12 meses.

La recategorización se realiza de manera online a través del portal de ARCA (ex AFIP) y permite actualizar la categoría de acuerdo con la realidad económica de cada contribuyente. Quienes no registren cambios en los parámetros no estarán obligados a efectuar el trámite.

La actualización semestral del Monotributo es una medida prevista por la normativa vigente y busca evitar que los contribuyentes queden desactualizados frente a la evolución de los precios y la actividad económica.