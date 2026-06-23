    • 23 de junio de 2026 - 09:12

    Monotributo: cuáles serán las nuevas escalas desde julio y el trámite que deberán realizar los contribuyentes

    La actualización semestral del régimen traerá cambios en los topes de facturación, cuotas mensuales y otros parámetros.

    Monotributo.

    Monotributo.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A partir de julio entrarán en vigencia las nuevas escalas del Monotributo, que serán actualizadas en función de la variación acumulada del índice de inflación correspondiente al último semestre. La modificación impactará tanto en los límites de facturación como en los importes mensuales que pagan los contribuyentes adheridos al régimen simplificado.

    Leé además

    Nuevos valores del monotributo.

    Monotributo ARCA: cuánto aumentan las cuotas en julio 2026 y cómo quedarán las nuevas escalas
    Bosque petrificado.

    Descubren un bosque petrificado de 50 millones de años que ayuda a reconstruir el pasado de la Patagonia

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La actualización alcanzará a todas las categorías y permitirá redefinir los parámetros que determinan la permanencia de cada monotributista dentro de una escala determinada. De esta manera, miles de contribuyentes deberán revisar su situación para verificar si corresponde mantener la categoría actual o realizar cambios.

    En ese marco, junto con la entrada en vigencia de los nuevos valores, también se abrirá el período de recategorización obligatoria. Se trata de un trámite que deben efectuar quienes hayan registrado modificaciones en su nivel de ingresos, superficie afectada a la actividad, consumo energético o alquileres devengados durante los últimos 12 meses.

    La recategorización se realiza de manera online a través del portal de ARCA (ex AFIP) y permite actualizar la categoría de acuerdo con la realidad económica de cada contribuyente. Quienes no registren cambios en los parámetros no estarán obligados a efectuar el trámite.

    La actualización semestral del Monotributo es una medida prevista por la normativa vigente y busca evitar que los contribuyentes queden desactualizados frente a la evolución de los precios y la actividad económica.

    Se espera que en los próximos días el organismo oficialice los nuevos valores y publique las tablas definitivas que regirán desde el segundo semestre de 2026. A partir de entonces, los monotributistas podrán consultar las escalas actualizadas y verificar si deben realizar la recategorización correspondiente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Patricia Bullrich en el Senado. Foto: Federico López Claro.

    Patricia Bullrich no irá a una reunión clave convocada por Adorni y profunda las señales de tensión en el Gobierno

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Con los nuevos créditos hipotecarios, en San Juan alcanza para construir una casa de 50 m2

    Créditos hipotecarios: cuánto es la cuota para comprar una vivienda de unos u$s100.000

    Martín Menem. 

    Martín Menem negoció con el PRO y la UCR para que no den quórum en la sesión que busca interpelar a Adorni

    Por Redacción Diario de Cuyo
    anses actualizo los limites del suaf: quienes podran seguir cobrando en julio

    ANSES actualizó los límites del SUAF: quiénes podrán seguir cobrando en julio

    Por Redacción Diario de Cuyo