Monotributo ARCA: cuánto aumentan las cuotas en julio 2026 y cómo quedarán las nuevas escalas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanza con la actualización semestral del Monotributo que comenzará a regir a partir de julio de 2026 . La medida impactará en las cuotas mensuales, los topes de facturación y otros parámetros que determinan la permanencia de los contribuyentes dentro del régimen simplificado.

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La modificación responde al mecanismo de actualización previsto por la normativa vigente, que establece ajustes automáticos en función de la inflación acumulada durante el semestre anterior. De acuerdo con estimaciones difundidas en los últimos días, el incremento rondaría el 14,3% , aunque los valores definitivos deberán ser oficializados por ARCA.

La actualización alcanzará a millones de trabajadores independientes , profesionales, comerciantes y pequeños contribuyentes que se encuentran inscriptos en el régimen simplificado. También impactará en quienes abonan sus obligaciones mediante débito automático, ya que las nuevas cuotas comenzarán a cobrarse con los importes actualizados una vez que entren en vigencia.

Las proyecciones difundidas sobre la próxima actualización muestran aumentos en todas las categorías del Monotributo. Los montos varían según la actividad desarrollada, diferenciando entre prestación de servicios y venta de bienes muebles.

Categoría A: $42.386,74

$42.386,74 Categoría B: $48.250,78

$48.250,78 Categoría C Servicios: $56.501,85 Bienes: $55.227,06

Categoría D Servicios: $72.414,10 Bienes: $70.661,26

Categoría E Servicios: $102.537,97 Bienes: $92.658,35

Categoría F Servicios: $129.045,32 Bienes: $111.198,27

Categoría G Servicios: $197.108,23 Bienes: $135.918,34

Categoría H Servicios: $447.346,93 Bienes: $272.063,40

Categoría I Servicios: $824.802,26 Bienes: $406.512,05

Categoría J Servicios: $999.007,65 Bienes: $497.059,41

Categoría K Servicios: $1.381.687,90 Bienes: $600.879,51



Los valores corresponden a estimaciones elaboradas en función de la inflación acumulada y podrían registrar variaciones menores cuando ARCA publique los montos definitivos.

Cómo impactará la actualización en los contribuyentes

La actualización semestral no solo modifica las cuotas que deben abonarse mensualmente, también suele implicar cambios en los límites de facturación, alquileres devengados, consumo de energía eléctrica y otros parámetros utilizados para determinar la categoría de cada contribuyente.

Estos indicadores son fundamentales para quienes deben realizar el proceso de recategorización, instancia mediante la cual se evalúa si corresponde permanecer en la misma escala o pasar a una superior o inferior según la actividad desarrollada durante los últimos doce meses.

Las categorías más bajas continúan concentrando la mayor cantidad de inscriptos dentro del régimen simplificado. Diversos análisis del sector indican que las categorías A y B reúnen una porción significativa del padrón total de monotributistas del país.

El Monotributo constituye uno de los principales mecanismos de formalización para trabajadores independientes y pequeños emprendimientos. El sistema permite integrar en un único pago mensual los componentes impositivo, previsional y de obra social.