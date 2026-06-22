Tres de cada cuatro sanjuaninos registran algún tipo de deuda, según un informe de Amas de Casa del País

La morosidad en Argentina se encuentra en cifras récord. Según los últimos datos del Banco Central, en abril la irregularidad en el pago de créditos alcanzó el 12,1%, siendo el nivel más alto de los últimos 20 años; mientras que un reporte de la Cámara Argentina Fintech muestra que la morosidad en préstamos de billeteras virtuales supero el 30%. San Juan no es ajena a esta situación, y según un relevamiento elaborado por Amas de Casa del País, tres de cada cuatro sanjuaninos mantienen deuda de algún tipo.

El relevamiento se realizó sobre una muestra de 400 personas, todas del Gran San Juan. De acuerdo a lo que precisó Laura Vera, presidenta de Amas de Casa, es la primera vez que el organismo realiza un estudio sobre endeudamiento. El objetivo del mismo es contar con un aproximado a la realidad económica que transitan los hogares sanjuaninos.

Los datos se obtuvieron por medio de encuestas realizadas en plazas, paradas de colectivos, ferias de emprendedores y también a través de WhatsApp, buscando llegar a la mayor cantidad y diversidad de personas posibles, para lograr un dato lo más cercano a la realidad.

El muestreo realizado entre el 10 y el 20 de junio en el Gran San Juan contó con personas a partir de los 21 años y se extendió hasta superar los 60 años. Sin embargo desde la institución señalaron que la mayoría de las personas encuestadas tienen entre 41 y 60 años, siendo mayormente población adulta, generalmente con familia a cargo, quienes respondieron las preguntas sobre endeudamiento.

De los 400 encuestados, 99 personas, es decir, el 24,75% aseguró no mantener ningún tipo de deuda; mientras que 301 personas que representan el 75,25% aseguró tener al menos una deuda pendiente sin cancelar. “Esto evidencia una situación económica compleja en los hogares sanjuaninos”, detallaron desde Ama de Casa en el informe.

Otro de los puntos consultados durante la encuesta tiene que ver con la cantidad de dinero que se maneja mes a mes. El 50,3% de los sanjuaninos señalaron sostener ingresos que rondan entre los $200.000 y los $400.000 por mes, lo que implica que ese es el monto que manejan para afrontar costos como alquiler, pago de servicios, alimentación, transporte, entre otros. Por su parte, solo el 10,6% de los entrevistados señalaron cobrar más de un millón de pesos por mes.

El dato más bajo fue del 8,5%, representando a los sanjuaninos que cuentan con ingresos mensuales que van de los $800.000 al millón de pesos.

Qué paga y qué adeudan los sanjuaninos

Del informe se desprende que las principales deudas están relacionadas con servicios, tarjeta de crédito y préstamos, lo cual va en sintonía con la realidad que se registra a nivel nacional. De acuerdo a Amas de Casa, el 54,2% (163 personas) mantienen deudas en servicios; el 52,8% (159 personas) adeuda la tarjeta de crédito; y en tercer lugar se encuentra el 48,8% de los encuestados (147 personas) que mantienen incumplimiento en el pago de préstamos solicitados.

El 30,6% (92 personas) indicó mantener deudas en comercios barriales o similar bajo el concepto de “fiado”. Mientras tanto, el 8% (24 personas) indicó tener deudas en farmacias.

Si se analiza el panorama nacional, un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advierte que la irregularidad bancaria en créditos a familias se cuadruplicó en un año y que ya son más de 6 millones los adultos con dificultades para pagar sus créditos, préstamos y tarjetas. Por su parte, un informe de JP Morgan refleja que los atrasos en pagos de más de 90 días escalaron al 8,7% en créditos de Mercado Pago. Un año antes estaban en el 1,8%.

En relación con la capacidad de pago, solo el 10,3% de los encuestados puede cumplir con sus obligaciones sin dificultad, mientras que el 43,9% no puede hacerlo y el 45,8% solo puede pagar parcialmente, llevando a que se acumulen las deudas con el paso de los meses.

Ante este escenario, la pregunta que sobrevuela es ¿en qué destinan el dinero los sanjuaninos?

Alimentos ocupa el primer lugar en prioridades de gastos en los hogares sanjuaninos. Al menos así lo señaló el 94% de los consultados (284 personas). En segundo lugar se encuentra el pago de los servicios con el 67,4%, y en tercer lugar está la salud con el 35,9%.

La mora tanto a nivel nacional como en San Juan se extiende más allá de las entidades financieras tradicionales, como los bancos, registrando también deudas en billeteras virtuales como en negocios tradicionales.

“En conclusión, el endeudamiento en la provincia de San Juan se presenta como una herramienta de subsistencia para gran parte de la población, reflejando una situación de fragilidad económica estructural”, indicaron desde Amas de Casa. La mora en el país sin duda es un indicador de cómo se encuentra el bolsillo de los argentinos, donde no todas las necesidades básicas pueden ser cubiertas con los ingresos mensuales actuales.