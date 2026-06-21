Fredi Vivas: "La inteligencia artificial se convirtió en una decisión de negocio"

La inteligencia artificial ya no aparece solo como una tendencia tecnológica, sino como una decisión estratégica para empresas, pymes y sectores productivos. Su impacto atraviesa la productividad, la toma de decisiones, la competitividad y la forma en que las organizaciones proyectan su crecimiento.

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Ese será uno de los ejes del Ciclo Pilares 'Hackeando San Juan - IA aplicada a empresas', el encuentro organizado por DIARIO DE CUYO y CASETIC , que se realizará el viernes 26 de junio, desde las 8.30, en la Sala Ely Camus del Centro Cívico.

Uno de los disertantes destcados será Fredi Vivas, CEO de RockingData, profesor e ingeniero especializado en Inteligencia Artificial, Vivas es también autor de los libros “Generación IA”, “Invisible” y “¿Cómo piensan las máquinas?”. En esta entrevista, analiza por qué la IA dejó de ser futuro, qué errores cometen las organizaciones al implementarla y por dónde pueden empezar las pymes.

—Se suele decir que la inteligencia artificial dejó de ser futuro. ¿Qué cambió para que hoy las empresas tengan que mirarla como parte de su presente?

—Lo que cambió es que la IA dejó de ser un proyecto y se convirtió en una decisión de negocio. Durante mucho tiempo esta conversación se daba en el área de tecnología y estaba contemplada en el presupuesto de innovación como algo que se exploraba. Hoy está en el centro de conversaciones del directorio, de la estrategia comercial y de la mirada sobre la competitividad.

Empresas en distintas industrias están mostrando reducciones de costo operativo reales, ciclos de decisión más cortos y una capacidad de personalización a escala que antes era imposible sin tener ejércitos de personas. Entonces, ya es una presión competitiva: ¿qué pasa si tu competidor la adopta antes que vos?

Y hay otra cosa que cambió, que es menos visible pero igual de importante: lamadurez de los datos.Muchas empresas pasaron los últimos años digitalizando procesos, acumulando información y ahora tienen materia prima que antes no tenían. La IA tiene con qué trabajar. Es importante destacar que sin buenos datos una empresa no puede pensar en una incorporación seria de la inteligencia artificial.

Diagnosticar antes de comprar

—¿Cuál debería ser el primer paso de una empresa que quiere incorporar IA de manera seria y no solo por moda?

—El primer paso es diagnosticar, no comprar. La implementación de IA no funciona a golpe de billetera. El error más común es empezar eligiendo una herramienta, pero antes de eso, una empresa necesita entender en qué procesos tiene fricción real, dónde se pierde tiempo o dónde se toman decisiones con información incompleta. ¿Por qué? Porque la IA no resuelve problemas que no están bien definidos. Si no sabés qué querés mejorar, cualquier herramienta va a parecer una solución, pero ninguna va a serlo. El primer paso es mirar hacia adentro con total honestidad.

—¿Qué errores ve con más frecuencia en organizaciones que empiezan a implementar IA?

—Tres, principalmente. El primero es lo que yo llamo " AI washing" o lavado de imagen con inteligencia artificial, que sería: se compran herramientas, se hacen demos, se anuncia internamente que “ya estamos usando IA”, pero sin ningún impacto medible en resultados. Es una adopción totalmente cosmética.

El segundo error es ignorar la importancia que las personas tienen en este proceso: se implementa tecnología sin preparar a los equipos, sin trabajar la cultura, sin mirar los procesos y sin explicarle a nadie por qué cambia su forma de trabajar. Eso genera resistencia o, peor, un uso superficial a nivel del rendimiento e incluso un uso que en términos de seguridad pueda generar problemas.

El tercer error es no medir: se implementa una solución que funciona más o menos, pero nadie sabe si valió la pena porque nunca definieron qué iban a medir ni cómo; no podemos medir rendimiento en base a percepciones.

Con una agenda actualizada y nutrida, la nueva edición del Ciclo Pilares propone una mirada estratégica sobre la inteligencia artificial aplicada a empresas, con foco en casos reales, productividad e innovación.

GENTILEZA FREDI VIVAS

Por dónde pueden empezar las pymes

—En el caso de las pymes, ¿por dónde conviene empezar?

—Por productividad, sin dudarlo. No porque las otras áreas no importen, sino porque ahí el retorno de la inversión es más rápido, el riesgo es más bajo —si se hace bien— y el aprendizaje organizacional es más profundo.

Cuando un equipo empieza a usar IA para trabajar mejor, empieza a desarrollar y trabajar un músculo. Y ese mismo músculo es el que después permite ir a algo más complejo. La secuencia importa porque no se construye una empresa agéntica empezando por lo más ambicioso.

Por ejemplo, en muchos casos se intenta ir de cero a un agente que trabaje de cara a un cliente, directamente. Ese nivel de autonomía por supuesto tiene más riesgo. Ahora, si ponemos agentes para trabajos internos, que nos ayuden con procesos complejos, pero sin contacto directo con clientes, puede ser una buena idea para empezar a transitar el camino.

—¿La IA puede convertirse en una ventaja competitiva real para empresas medianas y pequeñas?

—Sí, y de hecho es una de las oportunidades más interesantes que tienen las pymes en este momento. Por una cuestión de aplicabilidad, pero también por el corazón emprendedor y entusiasta de nuestros empresarios pyme.

Las grandes empresas tienen estructuras pesadas, tienen múltiples sistemas legados, mientras una empresa mediana que toma decisiones rápido puede adoptar, probar y ajustar en semanas lo que a una corporación le lleva meses. Creo que la IA nivela algunos campos de juego que antes eran muy desiguales. La ventaja hoy no necesariamente está en tener más presupuesto, creo que es muy importante moverse bien, con estrategia.