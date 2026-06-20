Para el Colegio de Agrimensores no hay dudas en los límites San Juan - La Rioja

Tras la nueva avanzada de La Rioja sobre los límites provinciales con San Juan, el Colegio Profesional de Ingenieros Agrimensores de San Juan decidió marca su postura a favor de los intereses locales. Su presidente, Francisco Gilbert, dijo que "no hay ninguna duda y está totalmente definido el límite territorial" que conecta las jurisdicciones.

Esto luego de que el gobierno de Ricardo Quintela enviara una ley a la legislatura de la provincia vecina que busca dar argumentos a reclamos sobre territorios sanjuaninos. En la normativa, que tuvo la aprobación de todos los bloques excepto los legisladores de La Libertad Avanza, que se abstuvieron, el gobierno vecino pidió “reafirmar los derechos de La Rioja sobre los territorios históricamente comprendidos dentro de su jurisdicción y fortalecer las herramientas jurídicas e institucionales para defender la soberanía provincial en el conflicto limítrofe con San Juan”.

Para el especialista, no hay argumentos legales ni zonas con títulos en discusión que permitan poner en duda qué partes son sanjuaninas y cuáles riojanas. Incluso se refirió a estudios que se hicieron en los últimos años en los que se dio por terminada cualquier diferencia al respecto, además de tener respaldo del Congreso de la Nación.

Frente a esto, desde la institución aseguraron que se pondrán a disposición de las autoridades locales para defender la postura de San Juan, que es la de mantener los límites como se encuentran fijados por leyes provinciales y nacionales. Si bien dijeron que "Castro cuenta con todas las herramientas", decidieron sumarse a las voces locales que se oponen a los intentos del gobierno riojano de poner en discusión el terreno de las provincias.

Un respaldo legal y técnico sólido

La posición de los profesionales de la mensura se basa en que el límite actual no solo es producto de un acuerdo histórico entre ambas provincias, sino que además cuenta con el respaldo de una ley nacional que lo refrenda. El primer decreto ese del año 1968 y este es el que se pone en duda, debido a que se firmó durante un proceso milita. Pero, explicó Gilbert, en el año 2014 el Congreso de la Nación otorgó validez definitiva a estos convenios, cerrando cualquier proceso de duda legal.

Desde el punto de vista técnico, se recordó que entre los años 2005 y 2006 se conformó una comisión interprovincial con el apoyo del Instituto Geográfico Militar. El objetivo de dicho trabajo no fue definir el límite —que ya estaba establecido por ley— sino precisar físicamente los hitos mencionados en los documentos antiguos. "Por ejemplo, se identificaron cerros específicos, como el Cerro El Toro, y se les asignaron coordenadas precisas para evitar ambigüedades en el terreno", detalló el ingeniero.

Intereses económicos y defensa del territorio

Al ser consultado sobre los motivos detrás del reclamo riojano, Gilbert sugirió que, ante la falta de sustento técnico, la intención de la provincia vecina respondería a pretensiones económicas. En este sentido, comparó la importancia de las definiciones geográficas con el límite internacional con Chile, donde la precisión de la "divisoria de aguas" determina la propiedad de valiosos proyectos mineros.

Si bien el ingeniero solo puso este ejemplo, existen antedecedentes recientes y más lejanos en el tiempo de avances de La Rioja sobre territorio sanjuanino en contexto de inversiones económicas. Así, solo este año el gobierno de Quintela pidió suspender el proyecto Vicuña tras solicitar que la autoridad de su provincia evalúe ambientalmente el proyecto ubicado en San Juan.

El avance contra el proyecto que conforma Josemaría y Filo el Sol se resolvió y revocaron la decisión judicial, luego de un encuentro entre las autoridades vecinas y referentes de la empresa. Pocas semanas después hubo un reclamo similar de funcionarios riojanos a través de redes sociales, esta vez contra el proyecto Lunahuasi, en etapa de exploración pero tras publicar récord de concentración de cobre, oro y plata.

Desde el Colegio de Agrimensores se pusieron a total disposición de las autoridades y de la sociedad para aportar su idoneidad técnica en la defensa de la soberanía sanjuanina. "Como institución estamos dispuestos a apoyarlo y hacer lo que sea necesario", concluyó Gilbert, subrayando que la Dirección de Catastro es el organismo competente para la cartografía oficial y el resguardo de estos límites.