INTA San Juan tras perder 13 trabajadores: "No tenemos claro cuánto tiempo más se puede sostener esta situación. Es difícil trabajar así"

La decisión adoptada por el Gobierno nacional desde que asumió en diciembre del 2023 de ajustar los gastos del Estado y achicar la planta de trabajadores de distintos organismos continúa generando inconvenientes en todo el país. Ahora le toca a INTA San Juan (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que atraviesa un momento complejo debido a la reciente salida de 13 trabajadores que aceptaron el retiro voluntario; dejando a la institución frente al desafío de sostener sus líneas de trabajo con menos personal, menos recursos y una creciente incertidumbre sobre el futuro.

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La directora del INTA San Juan, Mónica Ruiz, en diálogo con DIARIO DE CUYO calificó la situación como una pérdida "enorme" e incluso "irreparable" por el perfil de quienes dejaron la institución. "De una planta de 71 personas, se retiraron 13. De esos 13, nueve son profesionales con formación de posgrado y experiencia en temas muy específicos. La verdad es que es una pérdida irreparable" , explicó.

Según datos, los retiros recientes representan cerca del 18% del personal. En lo que respecta a las áreas en las que se desempeñaban, seis lo hacían en extensión, cuatro en investigación, dos en administración y uno en el campo de la EEA (Estación Experimental Agropecuaria). El impacto es mayor en el área de extensión, donde las agencias de Pocito y Caucete quedaron operando con apenas dos personas cada una.

"Hay temáticas que tenían una sola persona formada. Si esa persona ya no está, no hay manera de reemplazar inmediatamente ese conocimiento" , señaló Ruiz. La directora advirtió que la institución deberá reformular su forma de trabajo y que algunas actividades podrían dejar de realizarse por falta de recursos humanos especializados.

Uno de los ejemplos más concretos es el área de agrometeorología, una temática ampliamente consultada por productores y organismos públicos. La persona encargada de elaborar estadísticas e información meteorológica fue una de las que se acogió al retiro voluntario. "Ahora tendremos que ver cómo otra persona asume esa tarea", indicó.

Sobrecarga y reestructuración, el panorama a corto plazo en el INTA

Si bien los retiros voluntarios se hicieron efectivos el pasado viernes 12 de junio, el cimbronazo que generó hacia adentro del organismo continúa. "Estamos saliendo del shock que significó despedir a tantos compañeros y pensando cómo nos vamos a reestructurar. Nos va a llevar tiempo", reconoció Ruiz.

La reorganización implicará una mayor carga laboral para quienes continúan en funciones. "Hay tareas imprescindibles que deberán recaer sobre personas que ya tenían responsabilidades asignadas. Habrá una sobrecarga en el personal actual", afirmó.

La situación se agrava al considerar que los 13 retiros se suman a otras cuatro bajas anteriores y a las vacantes que no fueron cubiertas desde diciembre de 2023. En total, la estación experimental estima haber perdido alrededor del 30% de su planta de personal en poco más de dos años.

Salarios, desfinanciamiento y desgaste, la otra cara del INTA San Juan

Para Ruiz, detrás de las decisiones de retiro existe un factor común: la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. "Desde diciembre de 2023 hasta ahora hemos perdido alrededor del 40% del sueldo. Muchos de los retirados lo hicieron porque el ingreso ya no les permitía sostener sus condiciones de vida", aseguró.

A ello se suma la falta de financiamiento para desarrollar actividades. "No estamos teniendo los recursos para llevar adelante nuestro trabajo. Todo el tiempo estamos buscando alternativas para seguir funcionando", explicó.

La directora sostuvo que durante el último año la institución atravesó varios meses sin financiamiento, una situación que obligó a gestionar recursos extrapresupuestarios para sostener proyectos y actividades. En paralelo, programas históricos vinculados a la extensión rural fueron perdiendo respaldo. Entre ellos mencionó al ProHuerta, Cambio Rural y los Centros de Desarrollo Vitícola, herramientas que durante años permitieron fortalecer el vínculo entre el organismo y los productores.

Un futuro con incertidumbre y el apoyo en el Gobierno provincial

Pese al escenario adverso, el INTA continúa ejecutando sus líneas de trabajo gracias a la búsqueda de financiamiento externo y al apoyo recibido por parte del Gobierno de San Juan. Sin embargo, Ruiz admite que el esfuerzo tiene límites.

Más allá de los números, la directora también describió el impacto humano que atraviesa la institución. "Las personas que nos hemos quedado estamos desgastadas, cansadas y tristes. El retiro fue un golpe al estado de ánimo. El INTA era una institución donde primaba la alegría y hoy es difícil tener una visión optimista", cdestac´po. Y concluyó: "No tenemos claro cuánto tiempo más se puede sostener esta situación. Es difícil trabajar así”.

La preocupación no se limita al presente. Con menos especialistas, más tareas para repartir y áreas críticas debilitadas, el desafío del INTA San Juan será sostener servicios estratégicos para el sector agropecuario provincial sin perder capacidades técnicas que demandaron años de formación y experiencia.