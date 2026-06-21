Día del Padre en San Juan: una cámara de comercio anunció que el ticket promedio alcanzó los $70.000

El comercio sanjuanino atravesó el Día del Padre con una caída interanual del 3% en las ventas , un descenso levemente inferior al registrado a nivel nacional, donde la retracción alcanzó el 3,1%. Así lo informó la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan en un balance sobre el movimiento comercial generado por una de las fechas más importantes para el sector.

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Según el relevamiento, el ticket promedio de compra se ubicó en los $70.000 , reflejando que los consumidores mantuvieron el hábito de regalar, aunque con una marcada búsqueda de promociones, descuentos y facilidades de financiamiento.

Desde la entidad destacaron que, en un escenario de consumo moderado, los sanjuaninos priorizaron productos de valor y aprovecharon especialmente las ofertas impulsadas por bancos y entidades financieras.

Entre los rubros con mayor demanda durante la celebración se destacó la indumentaria, que lideró ampliamente las ventas. Detrás se ubicaron los vinos, licores y bebidas, seguidos por los productos de tecnología, celulares y electrodomésticos. También registraron un buen desempeño los comercios de calzado y marroquinería, además de las propuestas vinculadas a experiencias gastronómicas, como desayunos, almuerzos y cenas.

Uno de los datos más relevantes del informe es la fuerte preferencia por la compra presencial. El 70% de las operaciones se concretó en comercios minoristas formalizados, ratificando el peso que sigue teniendo la atención personalizada y el contacto directo con el cliente.

Por su parte, el comercio digital —incluyendo sitios web, redes sociales y marketplaces— representó el 20% de las ventas, mientras que el sector informal concentró el 10% restante.

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito encabezaron las preferencias de los consumidores, impulsadas por las promociones y los planes de cuotas sin interés. En segundo lugar, quedaron las billeteras virtuales y otros medios electrónicos, mientras que el efectivo y las tarjetas de débito ocuparon el tercer puesto.

El presidente de la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, destacó la capacidad de adaptación del sector frente al contexto económico actual.

“El balance nos demuestra que el comercio formal sigue siendo el motor de nuestra economía local. Si bien el contexto nacional exige una adaptación constante, la apuesta por las promociones bancarias y el valor del asesoramiento personalizado en el local continúan siendo las herramientas más eficaces para conectar con el consumidor sanjuanino”, señaló.

Desde la entidad aseguraron que continuarán trabajando en estrategias orientadas a fortalecer la actividad comercial en la provincia, promoviendo el consumo local y generando herramientas que permitan mejorar la competitividad de los comercios sanjuaninos.