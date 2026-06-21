Día del Padre: Adrián Figueroa, el arquitecto sanjuanino que construye obras y acompaña sueños en familia

En el marco del Día del Padre, la historia de Adrián Figueroa refleja el equilibrio entre la pasión profesional y el compromiso familiar. Arquitecto, socio de un reconocido estudio de la provincia y padre de tres hijos, comparte junto a su hermano Ricardo una trayectoria de casi 30 años vinculada al diseño, la construcción y el desarrollo de proyectos que forman parte del paisaje urbano sanjuanino.

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La historia profesional de los hermanos Figueroa comenzó mucho antes de compartir una oficina. Ricardo se recibió de arquitecto en 1996 y comenzó a trabajar al año siguiente. Adrián, mientras cursaba sus estudios universitarios, se incorporó al equipo y finalmente obtuvo su título en 2001. Desde entonces, ambos trabajan juntos en el estudio que hoy dirigen.

"Empezamos haciendo remodelaciones de viviendas pequeñas y, con el tiempo, fuimos creciendo hasta desarrollar casas de alta gama, locales comerciales y obras civiles de gran escala", relata Adrián.

A lo largo de los años, el estudio amplió su campo de acción hacia proyectos industriales, arquitectura comercial y diseño de interiores. Sin embargo, las viviendas continúan ocupando un lugar especial en su carrera.

"Las obras civiles son más rentables, pero diseñar una casa tiene algo distinto. Cada espacio tiene un significado, una historia y una necesidad particular. Es una parte muy creativa y gratificante de nuestro trabajo", explica.

Una vocación compartida entre hermanos

Aunque sus padres se dedicaban al comercio y no tenían antecedentes en el rubro de la construcción, tanto Adrián como Ricardo eligieron el mismo camino profesional.

"Somos la primera generación de arquitectos de la familia. Lo curioso es que los dos terminamos eligiendo la misma profesión", cuenta.

La formación técnica recibida en la Escuela Industrial fue determinante. Desde pequeño, Adrián sabía que quería dedicarse a una carrera vinculada al diseño y la construcción.

"Siempre tuve claro que quería ser arquitecto o ingeniero. Cuando llegué al ciclo técnico elegí construcciones y ahí confirmé mi vocación", recuerda.

La paternidad vista desde el estudio

Más allá de los planos, las obras y los proyectos, Adrián encuentra su principal motivación en su familia. Es padre de Guillermina, de 16 años; Juan Segundo, de 14; y Faustino, de 12. Sus hijos suelen visitar el estudio y muestran curiosidad por el trabajo que realiza. "Preguntan mucho. Les gusta venir porque encuentran pantallas, tableros y herramientas para dibujar. Son muy intuitivos y les interesa descubrir cómo funciona todo", comenta.

Aunque todavía es temprano para saber si seguirán sus pasos, reconoce que algunas señales aparecen. Su hija mayor, por ejemplo, muestra interés por el dibujo y las actividades artísticas, mientras que los más pequeños continúan explorando diferentes inquietudes. Para Adrián, transmitir valores resulta tan importante como acompañar las decisiones futuras de sus hijos.

La construcción en San Juan y el impacto de la minería

Respecto al presente del sector, el arquitecto reconoce que la actividad atraviesa momentos de incertidumbre, aunque observa oportunidades vinculadas al crecimiento de la minería en la provincia.

"No todos los colegas están pasando por un buen momento. Hay cierta desaceleración porque la construcción de una vivienda no siempre es una prioridad cuando la economía se complica", señala.

Sin embargo, destaca que la llegada de empresas vinculadas al sector minero generó nuevas demandas y oportunidades de trabajo.

"Durante el primer boom minero desarrollamos muchas viviendas para directivos y gerentes de empresas. Hoy el escenario cambió: las consultas están más relacionadas con infraestructura, logística y servicios para compañías que desembarcan en San Juan", explica.

Un mensaje para las nuevas generaciones

Con más de dos décadas de experiencia profesional, Adrián también tiene un consejo para quienes están evaluando estudiar arquitectura.

"Lo más importante es recibirse lo antes posible y seguir formándose. Las notas no son lo fundamental; lo importante es aprovechar la universidad y después hacer un posgrado, viajar y sumar experiencias. Eso te brinda herramientas que complementan todo lo aprendido", sostiene.

También considera que la construcción debe avanzar hacia nuevas tecnologías y sistemas constructivos más modernos, aunque reconoce que en San Juan existen condicionantes particulares.

"El desafío es incorporar innovaciones sin perder de vista una realidad clave: vivimos en una provincia sísmica. Eso hace que muchas veces cueste adoptar nuevas formas de construir", concluye.

En este Día del Padre, la historia de Adrián Figueroa demuestra que construir no se limita a levantar edificios. También implica acompañar procesos, transmitir valores y dejar huellas que trascienden cualquier obra material.

El Dato:

Estudio Figueroa+Figueroa - Urban SRL - Empresa constructora

Tel 4277513 - IG: @estudiofigueroa.

Mail: [email protected] – Dirección: Suipacha 331(s) 2B