Día del Padre low cost: las propuestas que ofrecen los bazares de San Juan a menos de $50.000

Poco más de una semana falta para el Día del Padre y comenzó la cuenta regresiva para encontrar el regalo perfecto e ideal. La festividad se respira de manera dispar en el comercio de San Juan. Mientras hay locales que han preparado combos, promociones y descuentos especiales para captar las ventas, hay otros espacios que exhiben una oferta limitada.

Día del Padre: regalar bienestar también es una forma de decir "te quiero"

Día del padre 2026: prendas casual urbanas y accesorios, los regalos más elegidos para papá

En un recorrido realizado por bazares del microcentro capitalino, DIARIO DE CUYO encontró alternativas para distintos perfiles y bolsillos. Desde artículos inspirados en equipos de fútbol hasta propuestas para amantes del asado o aficionados a las partidas de truco, las vidrieras exhiben opciones variadas que permiten salir de los regalos tradicionales.

La mayoría de los productos relevados se ubican por debajo de los $50.000, convirtiéndose en una alternativa accesible para quienes buscan sorprender a papá sin realizar un gasto excesivo. Cabe recordar que los precios son a modo de referencia, por lo que se pueden encontrar alternativas más económicas como también más costosas.

Un infaltable que se puede convertir en el regalo ideal es el equipo de mate.

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Dentro de las propuestas exhibidas se pueden encontrar:

Equipos con yerbatero, azucarera, mate y bombilla con distintos colores desde $18.700

Equipos con yerbatero, azucarera, mate y bombilla equipos de fútbol desde $20.300

Equipos con yerbatero, azucarera, mate y bombilla, más portamate desde $31.300

Mate listo, distintos diseños desde $7.550

Mates distintos diseños desde $3.900

Equipo más termo grande de equipos de futbol desde $47.300

Tazas

Para quedar bien con algún familiar o amigo, un presente que no suele ser costoso son las tazas.

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En góndolas ofrecen:

De cerámica con frases para papá desde $9.990

De cerámica negras con frases desde $4.400

De cerámicas blancas con frases desde $3.990

Chop y botellas

En los bazares locales se pueden encontrar distintos modelos, diseños y tamaños para todos los gustos. Los productos orientados al día del padre suelen ser de equipos de fútbol o con frases alusivas a la fecha.

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Chop equipos desde $8.490

Vaso para fernet con frases desde $8.390

Botellas para agua de equipos desde $5.300

Pantuflas

Sin duda es un regalo ideal, útil y abrigado para el Día del Padre. En góndolas se pueden encontrar distintas opciones y diseños, desde acolchonadas hasta con corderito en su interior, para brindar mayor calor.

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Pantuflas con guarda pampa y corderito desde $14.600

Pantuflas símil carpincho con corderito desde $11.100

Pantuflas con guarda pampa: $12.300

Botineros, riñoneras y bandoleras

Cada vez son más los hombres que se animan a cargar con un bolso o similar para poder llevar pertenencias. De equipos, tamaños pequeños y colores discretos son algunas de las opciones que se encuentran en el comercio, a buen precio.

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Botineros de equipos de fútbol desde $11.590

Riñoneras desde $8.000

Bandoleras desde $13.600

Boinas y gorras

Este día del padre puede ser la fecha ideal para sorprender con un accesorio para la cabeza. Boina para el invierno o gorras para cuando lleguen los meses más cálidos, se pueden encontrar opciones económicas y amigables al bolsillo.

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Gorras desde $8.990

Boinas desde $5.000

Accesorios y combos para el asado

Sin duda dentro de los comercios recorridos, estas opciones tienen mayor presencia. Platos y cubiertos, combos que suman tablas y vasos y hasta delantales son algunas de las alternativas que se encuentran.

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Tabla redonda más vaso desde $19.000

Tabla grande más chop y accesorios para la parrilla desde $36.000

Delantales para cocinar desde $12.000

Plato más cubiertos y estuche desde $11.500

Tabla mas cubierto y vaso desde $8.800

Set para el asado desde $16.500

Combos especiales

Un comercio en particular (Multimundo) armó combos combinando distintos objetos y accesorios con el propósito de encontrar mayores alternativas a buen precio, ideales para aquellos que deben hacer más de un regalo para este día del padre.

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Dentro de las propuestas hay: