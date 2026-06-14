Día del Padre low cost: las propuestas que ofrecen los bazares de San Juan a menos de $50.000

Poco más de una semana falta para el Día del Padre y comenzó la cuenta regresiva para encontrar el regalo perfecto e ideal. La festividad se respira de manera dispar en el comercio de San Juan. Mientras hay locales que han preparado combos, promociones y descuentos especiales para captar las ventas, hay otros espacios que exhiben una oferta limitada.
En un recorrido realizado por bazares del microcentro capitalino, DIARIO DE CUYO encontró alternativas para distintos perfiles y bolsillos. Desde artículos inspirados en equipos de fútbol hasta propuestas para amantes del asado o aficionados a las partidas de truco, las vidrieras exhiben opciones variadas que permiten salir de los regalos tradicionales.
La mayoría de los productos relevados se ubican por debajo de los $50.000, convirtiéndose en una alternativa accesible para quienes buscan sorprender a papá sin realizar un gasto excesivo. Cabe recordar que los precios son a modo de referencia, por lo que se pueden encontrar alternativas más económicas como también más costosas.
Un infaltable que se puede convertir en el regalo ideal es el equipo de mate.
Dentro de las propuestas exhibidas se pueden encontrar:
- Equipos con yerbatero, azucarera, mate y bombilla con distintos colores desde $18.700
- Equipos con yerbatero, azucarera, mate y bombilla equipos de fútbol desde $20.300
- Equipos con yerbatero, azucarera, mate y bombilla, más portamate desde $31.300
- Mate listo, distintos diseños desde $7.550
- Mates distintos diseños desde $3.900
- Equipo más termo grande de equipos de futbol desde $47.300
Tazas
Para quedar bien con algún familiar o amigo, un presente que no suele ser costoso son las tazas.
En góndolas ofrecen:
- De cerámica con frases para papá desde $9.990
- De cerámica negras con frases desde $4.400
- De cerámicas blancas con frases desde $3.990
Chop y botellas
En los bazares locales se pueden encontrar distintos modelos, diseños y tamaños para todos los gustos. Los productos orientados al día del padre suelen ser de equipos de fútbol o con frases alusivas a la fecha.
- Chop equipos desde $8.490
- Vaso para fernet con frases desde $8.390
- Botellas para agua de equipos desde $5.300
Pantuflas
Sin duda es un regalo ideal, útil y abrigado para el Día del Padre. En góndolas se pueden encontrar distintas opciones y diseños, desde acolchonadas hasta con corderito en su interior, para brindar mayor calor.
- Pantuflas con guarda pampa y corderito desde $14.600
- Pantuflas símil carpincho con corderito desde $11.100
- Pantuflas con guarda pampa: $12.300
Botineros, riñoneras y bandoleras
Cada vez son más los hombres que se animan a cargar con un bolso o similar para poder llevar pertenencias. De equipos, tamaños pequeños y colores discretos son algunas de las opciones que se encuentran en el comercio, a buen precio.
- Botineros de equipos de fútbol desde $11.590
- Riñoneras desde $8.000
- Bandoleras desde $13.600
Boinas y gorras
Este día del padre puede ser la fecha ideal para sorprender con un accesorio para la cabeza. Boina para el invierno o gorras para cuando lleguen los meses más cálidos, se pueden encontrar opciones económicas y amigables al bolsillo.
- Gorras desde $8.990
- Boinas desde $5.000
Accesorios y combos para el asado
Sin duda dentro de los comercios recorridos, estas opciones tienen mayor presencia. Platos y cubiertos, combos que suman tablas y vasos y hasta delantales son algunas de las alternativas que se encuentran.
- Tabla redonda más vaso desde $19.000
- Tabla grande más chop y accesorios para la parrilla desde $36.000
- Delantales para cocinar desde $12.000
- Plato más cubiertos y estuche desde $11.500
- Tabla mas cubierto y vaso desde $8.800
- Set para el asado desde $16.500
Combos especiales
Un comercio en particular (Multimundo) armó combos combinando distintos objetos y accesorios con el propósito de encontrar mayores alternativas a buen precio, ideales para aquellos que deben hacer más de un regalo para este día del padre.
Dentro de las propuestas hay:
- Chop más cenicero más mazo de cartas españolas: $5.000
- Copa de vino más destapador y lapicera: $12.000
- Billetera más linterna recargable: $6.700
- Cinto más billetera: $10.000
- Tabla más botella para licor y seis vasos: $13.000