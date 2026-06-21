    • 21 de junio de 2026 - 13:19

    Del primer Día del Padre de Julián Álvarez al emotivo video del Colo Barco: así saludaron los campeones del mundo

    Los futbolistas de la Selección argentina compartieron mensajes, fotos y videos en sus redes sociales para celebrar el Día del Padre junto a sus familias.

    Día del Padre, jugadores de la Selección argentina.

    Día del Padre, jugadores de la Selección argentina.

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    Mientras la Selección argentina se prepara para afrontar un partido clave en el Mundial 2026, varios de sus jugadores aprovecharon el Día del Padre para compartir emotivos mensajes en sus redes sociales y mostrar su costado más íntimo.

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    Uno de los posteos que más repercusión generó fue el de Julián Álvarez, quien celebró la fecha por primera vez como padre. El delantero compartió imágenes familiares y expresó su felicidad por atravesar una etapa muy especial de su vida, recibiendo cientos de mensajes de felicitación por parte de hinchas y compañeros.

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    Otro de los mensajes que conmovió a los seguidores de la Scaloneta fue el de Valentín "Colo" Barco. El lateral publicó un video con recuerdos junto a su padre, acompañado por palabras de agradecimiento y cariño que rápidamente cosecharon miles de reacciones en las redes sociales.

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    Las muestras de afecto también se repitieron en las cuentas de otros integrantes del plantel dirigido por Lionel Scaloni. Fotos de la infancia, postales familiares y mensajes dedicados a quienes los acompañaron desde sus primeros pasos en el fútbol fueron algunos de los contenidos compartidos durante la jornada.

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    En medio de la exigencia que implica disputar una Copa del Mundo, los futbolistas dejaron por un momento de lado la competencia para rendir homenaje a una de las figuras más importantes de sus vidas. Así, entre recuerdos, agradecimientos y emociones, los campeones del mundo celebraron el Día del Padre lejos de casa, pero cerca de sus afectos.

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