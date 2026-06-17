Chimbas festeja el Día del Padre con el gran sorteo "Papá Mundial": ¿Cómo participar por increíbles premios?

El municipio de Chimbas lanzó una emotiva iniciativa para agasajar a los padres del departamento en su día. Bajo el lema "Papá Mundial" , el concurso busca no sólo premiar a los vecinos, sino también poner en valor las historias de esfuerzo, amor y dedicación de los "héroes de todos los días".

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El certamen del Día del Padre invita a la comunidad a reflexionar sobre la importancia de la figura paterna y ofrece la oportunidad de ganar importantes premios para disfrutar en familia.

A diferencia de los sorteos tradicionales, "Papá Mundial" propone un espacio de agradecimiento. Para participar, los interesados no sólo deberán registrar sus datos, sino también compartir qué es lo que más admiran de sus padres . Esta iniciativa busca fortalecer los lazos familiares a través de la palabra y el reconocimiento.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad del departamento y los requisitos son muy sencillos:

Residencia: ser residente del departamento de Chimbas .

ser residente del departamento de . Interacción en redes: seguir las cuentas oficiales de la Municipalidad de Chimbas y de la intendenta Daniela Rodríguez (en las plataformas donde se difunde la campaña).

seguir las cuentas oficiales de la y de la intendenta (en las plataformas donde se difunde la campaña). Formulario de inscripción: completar el registro digital obligatorio y dejar el mensaje de homenaje a papá a través del siguiente enlace: Formulario de Inscripción - Papá Mundial.

Los Premios: Deporte, tradición y pasión argentina

El municipio ha preparado dos grandes premios pensados para el disfrute y la recreación familiar, combinando la vida saludable, las costumbres bien sanjuaninas y la pasión por el deporte nacional:

1° Premio: una bicicleta. Ideal para fomentar el deporte, la movilidad sustentable o el esparcimiento al aire libre.

Ideal para fomentar el deporte, la movilidad sustentable o el esparcimiento al aire libre. 2° Premio: un asado completo para 6 personas + un kit mundialista. Un combo perfecto para reunir a la mesa familiar y prepararse para alentar con todo a la Selección Argentina.

Un homenaje a los héroes cotidianos

Desde la organización destacaron que este tipo de actividades busca mantener la cercanía con el vecino en fechas de alta sensibilidad social. "Queremos homenajear a esos padres que día a día la luchan por sus familias, los que enseñan con el ejemplo y son el pilar de los hogares chimberos", señalaron desde el entorno institucional.

Los interesados ya pueden ingresar al link oficial y registrar sus respuestas. Hay tiempo de participar hasta el viernes 19 de junio a las 20, día y horario en que se realizará el sorteo de premios a través de las redes sociales del municipio.