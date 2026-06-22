Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de $140 millones

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para construcción de vivienda única permiten financiar una parte importante del costo de la obra, aunque exigen demostrar ingresos elevados y cumplir con requisitos específicos de la entidad. Además, es posible sumar ingresos de familiares para mejorar la capacidad crediticia.

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En esta línea, el préstamo está denominado en UVAy se otorga con tasa fija del 6%, por lo que las cuotas se ajustan con la evolución de ese índice durante toda la vigencia del financiamiento.

De acuerdo con la simulación, un préstamo de $140.000.000 permite financiar la construcción de una vivienda valuada en $190.000.000 , con una proporción de apoyo del 74% y un plazo de 25 años .

La cuota inicial asciende a $957.752 , equivalente a 478,18 UVAs , considerando un valor de la UVA de $2.002,93 . El monto del crédito representa 69.897,6 UVAs , mientras que el proyecto total equivale a 94.861,03 UVAs .

Es posible incorporar hasta dos titulares y dos codeudores para reunir los ingresos exigidos.

Para acceder al financiamiento, el Banco Nación exige ingresos netos conjuntos por $3.831.006 mensuales entre titulares y codeudores. A su vez, los titulares deben acreditar como mínimo $1.915.503, ya que sus ingresos tienen que representar al menos el 50% del total requerido.

El préstamo se ofrece con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5%, un Costo Financiero Total (CFT) del 6,11% TNA y una TEA del 6,29%, sin adhesión al tope por CVS.

Requisitos y condiciones para solicitar el crédito

Para acceder a esta línea destinada a la construcción de vivienda única, el Banco Nación establece las siguientes condiciones: