    • 22 de junio de 2026 - 11:13

    Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de $140 millones

    La línea del Banco Nación para construir una vivienda permite financiar gran parte de la obra y sumar ingresos familiares para calificar.

    Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de $140 millones

    Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de $140 millones

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    Los créditos hipotecarios del Banco Nación para construcción de vivienda única permiten financiar una parte importante del costo de la obra, aunque exigen demostrar ingresos elevados y cumplir con requisitos específicos de la entidad. Además, es posible sumar ingresos de familiares para mejorar la capacidad crediticia.

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    En esta línea, el préstamo está denominado en UVAy se otorga con tasa fija del 6%, por lo que las cuotas se ajustan con la evolución de ese índice durante toda la vigencia del financiamiento.

    Qué sueldo necesitás para construir con un crédito de 140 millones de pesos en el Banco Nación

    De acuerdo con la simulación, un préstamo de $140.000.000 permite financiar la construcción de una vivienda valuada en $190.000.000, con una proporción de apoyo del 74% y un plazo de 25 años.

    La cuota inicial asciende a $957.752, equivalente a 478,18 UVAs, considerando un valor de la UVA de $2.002,93. El monto del crédito representa 69.897,6 UVAs, mientras que el proyecto total equivale a 94.861,03 UVAs.

    Es posible incorporar hasta dos titulares y dos codeudores para reunir los ingresos exigidos.

    Para acceder al financiamiento, el Banco Nación exige ingresos netos conjuntos por $3.831.006 mensuales entre titulares y codeudores. A su vez, los titulares deben acreditar como mínimo $1.915.503, ya que sus ingresos tienen que representar al menos el 50% del total requerido.

    El préstamo se ofrece con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5%, un Costo Financiero Total (CFT) del 6,11% TNA y una TEA del 6,29%, sin adhesión al tope por CVS.

    Requisitos y condiciones para solicitar el crédito

    Para acceder a esta línea destinada a la construcción de vivienda única, el Banco Nación establece las siguientes condiciones:

    • Se pueden sumar ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores, quienes pueden ser familiares admitidos por la entidad. Los titulares deben aportar al menos el 50% de los ingresos exigidos.
    • Antigüedad laboral mínima:
      • Empleados en relación de dependencia: 1 año de antigüedad y 6 meses en el empleo actual.
      • Trabajadores contratados: 4 años de actividad laboral comprobable.
      • Autónomos y monotributistas: 2 años de actividad.
    • Documentación requerida:
      • DNI de titulares y codeudores.
      • Recibos de sueldo o comprobantes de ingresos.
      • Constancias impositivas y certificaciones correspondientes para trabajadores independientes.
    • Características del préstamo:
      • Sistema de amortización francés con cuotas mensuales.
      • Posibilidad de cancelación anticipada en las condiciones previstas por el banco.
      • Actualización de las cuotas mediante UVA, sin aplicación del tope por CVS.

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