Empleo en San Juan: bajó la desocupación, pero creció la cantidad de personas con problemas laborales

La última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dejó una lectura ambivalente sobre la situación laboral en San Juan. P or un lado, la tasa de desocupación mostró una mejora y descendió del 4,5% al 3,1% en el Gran San Juan entre el primer trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. Sin embargo, otros indicadores reflejan que cada vez más trabajadores tienen dificultades para sostener sus ingresos y buscan alternativas para complementar su economía.

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De acuerdo con el informe oficial, la cantidad de personas desocupadas pasó de 11.000 a 8.000 en un año, lo que representa 3.000 desempleados menos en la provincia.

No obstante, el dato positivo convive con un incremento de la tasa de ocupados demandantes de empleo, es decir, personas que ya tienen trabajo pero están buscando otro. Este indicador subió del 20,1% al 23,3%, una señal que suele asociarse a la necesidad de mejorar ingresos frente al aumento de los gastos cotidianos.

En paralelo, la tasa de subocupación —que contempla a quienes trabajan menos horas de las que quisieran— mostró una leve mejora al pasar del 13,4% al 11,6%.

Más allá de la evolución individual de cada indicador, especialistas en mercado laboral suelen analizarlos en conjunto para medir la cantidad de personas que enfrentan algún tipo de dificultad de empleo. Para ello suman a los desocupados, los ocupados que buscan otro trabajo y los subocupados.

Bajo esa metodología, el panorama en San Juan muestra una realidad distinta a la que surge al observar únicamente la tasa de desempleo. Durante el primer trimestre de 2025, el Gran San Juan registraba 11.000 desocupados, 51.000 ocupados demandantes de empleo y 34.000 subocupados, totalizando 96.000 personas con problemas laborales.

Un año después, la cifra ascendió a 103.000 personas. El cálculo surge de sumar los 8.000 desocupados, los 63.000 trabajadores que buscan otro empleo y los 32.000 subocupados registrados en el primer trimestre de 2026.

De esta manera, aunque el desempleo cayó y la subocupación mostró una mejora, el número total de personas con dificultades en el mercado laboral aumentó en 7.000 casos respecto del mismo período del año anterior.

El principal factor detrás de esta situación parece estar vinculado a los ingresos. Cada vez más trabajadores conservan su empleo, pero consideran insuficiente su salario para afrontar los gastos del hogar, la recreación y otras necesidades, por lo que buscan una segunda ocupación o una alternativa laboral mejor remunerada.

El desempleo en Argentina

La tasa de desocupación llegó a 7,8% durante el primer trimestre de 2026 y afectó a 1,72 millones millones de argentinos, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador bajó 0,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.

A la misma altura del año se había ubicado en 7,9 por ciento, pero avanzó 0,3 puntos en relación con los últimos tres meses de 2025.

Según el Indec, la cantidad de personas desocupadas alcanzó los 1,72 millones, lo que representa un incremento de 81.074 personas respecto al trimestre anterior y de 15.343 en comparación con el mismo período del año pasado.