La desocupación tuvo una leve baja en el primer trimestre y afecta a 1,7 millones de argentinos

La tasa de desocupación llegó a 7,8% durante el primer trimestre de 2026 y afectó a 1,72 millones millones de argentinos, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador bajó 0,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.

A la misma altura del año se había ubicado en 7,9 por ciento, pero avanzó 0,3 puntos en relación con los últimos tres meses de 2025.

Según el Indec, la cantidad de personas desocupadas alcanzó los 1,72 millones, lo que representa un incremento de 81.074 personas respecto al trimestre anterior y de 15.343 en comparación con el mismo período del año pasado.

La discrepancia entre el porcentaje interanual, que arroja una caída, y la cantidad de desocupados se explica por incremento de 1,73% de la población económicamente activa (PEA), superando el crecimiento de la población total, que fue del 1,02 por ciento. De esta manera, si bien la tasa de desempleo descendió levemente como porcentaje de la PEA, la cantidad de personas sin trabajo por habitante mostró un incremento.

En tanto, el empleo total experimentó una reducción de 29.530 puestos en el trimestre, aunque registró un aumento de 371.447 en el último año. El empleo total aumentó 1,8% y la cantidad de desocupados subió 0,9 por ciento.

Según el Indec, las tasas de actividad, empleo y desocupación se mantuvieron estables en comparación con el mismo trimestre del año anterior. En cambio, la subocupación alcanzó el 11,1%, lo que representa un incremento estadísticamente significativo de 1,1 puntos porcentuales.

Por otra parte, el nivel de informalidad laboral llegó al 44,2%, evidenciando una suba de 2,2 puntos porcentuales frente al mismo período del año previo. Entre los aglomerados con menos de 500.000 habitantes, la desocupación se ubicó en 5,7%, con un alza interanual de 0,7 puntos porcentuales. En un año el trabajo total registrado se redujo en 32.211 trabajadores, mientras que en la informalidad creció en 403.758.

Radiografía de la desocupación

El impacto de la desocupación varió según el sexo y la edad: las mujeres de hasta 29 años se quedaron con 1,6 puntos del 7,8% de la tasa, mientras que en las mujeres de 30 a 64 años se ubicó en 2. Para los varones de hasta 29 años, la desocupación representó un 1,9 p.p, y para los de 30 a 64 años, 2 p.p.

En los grupos de 65 años y más, tanto en mujeres como en varones, la incidencia fue mínima (0,1 y 0,2, respectivamente). Estos datos reflejan una mayor incidencia del desempleo en los segmentos jóvenes, tanto en mujeres como en varones.

Respecto al tipo de establecimiento de la última ocupación, el sector privado concentró la mayor proporción de personas desocupadas, con un 5,9 p.p. El sector estatal representó el 0,2, mientras que un 1,7 de los desocupados no especificó el tipo de establecimiento.

En cuanto a la rama de actividad de la última ocupación, el comercio y la construcción aportaron un punto cada una a la tasa total, seguidos por la industria manufacturera y el empleo doméstico en 0,8.

El resto de las ramas representó el 2,4 y las actividades no bien especificadas, un 0,1. Estos datos muestran que el desempleo afecta principalmente a quienes provenían de ocupaciones en el sector servicios, el comercio y la industria.

Más changas y menos horas, la otra cara del mercado laboral porteño

Detrás de la relativa estabilidad del indicador general, el informe de la DGEyC detectó señales de deterioro en la calidad del empleo. El trabajo por cuenta propia avanzó con fuerza: 350.500 personas desarrollaron actividades bajo esa modalidad, frente a las 323.000 de un año antes, lo que representa una expansión interanual de 8,4%. Los cuentapropistas pasaron a representar el 22% del total de ocupados.

El crecimiento de las ocupaciones independientes convivió con un aumento de la informalidad laboral entre los asalariados. El porcentaje de trabajadores en relación de dependencia con cobertura jubilatoria cayó del 74,6% al 72,7% en la comparación interanual. El segmento sin descuentos previsionales llegó al 27,3% del total, con una suba de 20,4% entre quienes realizaron aportes por cuenta propia y de 3,2% entre los trabajadores directamente sin registro.

El relevamiento también detectó un crecimiento de las ocupaciones con baja intensidad horaria. El 30,6% de la población ocupada trabajó menos de 35 horas semanales, con un incremento interanual de 17,3%. Las denominadas changas —puestos de menos de 16 horas semanales— representaron el 9,7% de los ocupados, frente al 8,2% del primer trimestre de 2025. En paralelo, los trabajadores con jornadas extensas de más de 45 horas semanales bajaron del 26,4% al 23,9%.

La tasa de subocupación horaria —personas que trabajan menos de 35 horas por causas involuntarias y desean trabajar más— alcanzó el 9% de la población económicamente activa porteña, con mayor incidencia entre las mujeres (10,3%) que entre los varones (7,8%).