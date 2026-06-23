Créditos hipotecarios: cuánto es la cuota para comprar una vivienda de unos u$s100.000

Los créditos hipotecarios recuperaron protagonismo en el mercado inmobiliario y volvieron a permitir el acceso a la vivienda para miles de familias. Sin embargo, el ritmo de crecimiento perdió intensidad y el mercado ingresó en una etapa de mayor estabilidad, con alrededor de 900 operaciones mensuales en la Ciudad de Buenos Aires y unas 1.200 en la provincia de Buenos Aires impulsadas por financiamiento.

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Las cifras actuales muestran niveles similares a los registrados en septiembre de 2024, cuando el regreso del crédito comenzaba a tomar forma . Los especialistas consideran que el segundo semestre podría mostrar una mejora, aunque descartan un salto significativo.

Uno de los interrogantes más frecuentes consiste en determinar cuánto capital se necesita para acceder a una propiedad.

Pablo Loschi y Tomás Cabuli , fundadores de Hola CasaClara, un comparador gratis independiente de créditos hipotecarios que reúne la oferta de 16 bancos con datos oficiales del Banco Central, elaboraron simulaciones para distintos valores de vivienda.

La calculadora y las simulaciones permiten estimar cuotas, ingresos necesarios y ahorro previo para acceder a una vivienda, una herramienta clave para quienes evalúan sacar un crédito hipotecario

En el caso de una propiedad de u$s100.000, una familia necesita disponer de un anticipo cercano a u$s25.000. A esa cifra se suman gastos de escritura, inscripción y costos bancarios, por lo que el capital total previo asciende a entre u$s28.000 y u$s32.000. El crédito cubriría el 75% restante, equivalente a unos u$s75.000. A 30 años, la cuota inicial se ubica alrededor de $765.000 mensuales.

Para calificar, una familia debería contar con ingresos netos cercanos a $3,2 millones mensuales. Una pareja con salarios de $1,6 millones cada uno podría acceder a ese nivel de financiamiento.

En una vivienda de u$s150.000, la situación cambia. El capital propio necesario sube hasta un rango de entre u$s42.000 y u$s47.000, mientras que el préstamo se eleva hasta u$s112.500. En ese caso, la cuota inicial ronda $1.148.000 y los ingresos familiares requeridos llegan a unos $4,8 millones mensuales.

Loschi explicó que el salto entre ambos segmentos mantiene una relación prácticamente proporcional. Precisó: "Pasar de una vivienda de u$s100.000 a una de u$s150.000 implica un aumento cercano al 50% tanto en la cuota como en los ingresos necesarios".

Los números concretos: ahorro, cuota e ingresos necesarios

Para una vivienda de u$s100.000

• Capital propio: entre u$s28.000 y u$s32.000, incluyendo anticipo y gastos de escritura.

• Crédito: alrededor de u$s75.000.

• Cuota inicial a 30 años: unos $765.000 mensuales.

• Ingreso familiar recomendado: $3,2 millones mensuales.

• Ejemplo: una pareja con dos salarios de $1,6 millones cada uno puede calificar.

Para una vivienda de u$s150.000

• Capital propio: entre u$s42.000 y u$s47.000.

• Crédito: cerca de u$s112.500.

• Cuota inicial a 30 años: alrededor de $1.148.000.

• Ingreso familiar recomendado: unos $4,8 millones mensuales.

• Ejemplo: una pareja con dos ingresos de $2,4 millones cada uno puede acceder.