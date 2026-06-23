Patricia Bullrich no irá a una reunión clave convocada por Adorni y profunda las señales de tensión en el Gobierno

Patricia Bullrich vuelve a marcar distancia del investigado por corrupción Manuel Adorni: este martes la presidenta del bloque de La Libertad Avanza del Senado finalmente no concurrirá a la Casa Rosada a la cita que armó el jefe de Gabinete con legisladores oficialistas para darles su versión de los hechos por los que es investigado. En criollo: lo dejará plantado.

Javier Milei se mostró con Adorni y Bullrich y evitó el saludo con Villarruel en Rosario

De los 21 senadores que tiene La Libertad Avanza, hay otros que tampoco irán a la reunión con Adorni. Uno es el cordobés Luis Juez, quien justificó su ausencia con que hoy tiene una audiencia en los tribunales de su provincia por una causa en la que trabaja. Otro es el formoseño Francisco Paoltroni, quien detalló a Clarín que se encuentra de viaje en los Estados Unidos y recién regresará a la Argentina este miércoles 25.

La audiencia judicial a Juez y el viaje a Paoltroni les resultaron providenciales. En la bancada nadie imaginaba que pudieran asistir a la juntada con Adorni. Patricia Bullrich informó al Gobierno que no podrá concurrir porque tiene "que trabajar todo el día" para la reunión de Labor Parlamentaria del Senado, que se realizará este martes a las 18 .

Lo cierto es que la reunión de Labor le vino como anillo al dedo a la ex ministra de Seguridad para librarse del incómodo encuentro con Adorni en la Casa Rosada. Manuel Adorni con el nuevo secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández.Manuel Adorni con el nuevo secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández.

Apenas empezaron los escándalos de Adorni, Patricia Bullrich salió a exigirle que transparente su patrimonio y entregase su declaración jurada. Ante la demora del funcionario, la ex ministra adelantó la presentación de su propia declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción para diferenciarse.

Con mucho atraso, el jefe de Gabinete finalmente cumplió con el trámite pero la Justicia ya investiga inconsistencias frente a su fuerte incremento patrimonial desde que es funcionario público.

Entre varios de los senadores oficialistas la invitación de Adorni cayó como una patada en el hígado. Creen que el funcionario les quiere contar "el cuento" del pendrive con criptomonedas y de cómo con sus ahorros logró comprar inmuebles y refaccionarlos. "Quiere tomarnos de boludos. Puedo tener cara de boludo, pero prefiero usarla en beneficio propio y no ajeno", dijo un legislador que mandó a avisar al Gobierno que hoy no irá.

¿Emboscada?

Lo otro que molestó en la bancada es que interpretan que la cita es una emboscada. Que Adorni buscará sacarse fotos con los senadores en la Casa Rosada en un intento de demostrar que cuenta con respaldo político dentro del oficialismo, más allá del exclusivo espaldarazo de Javier Milei. ¿El jefe de Gabinete igual forzará las fotos?

Pero hay otros senadores que concurrirán sin inconvenientes. Un legislador que pidió no ser identificado dijo que irá porque "la gobernabilidad se banca y una bancada oficialista debe alinearse con el Gobierno. Y lo de si Adorni sigue o se va es una decisión exclusiva del Presidente".

Ese mismo senador completó: "Hoy habrá un principio de revelación. Se verá quién banca y quién no al Presidente".

El viernes pasado Bullrich había anunciado en el grupo de WhatsApp de los senadores de LLA que desde Jefatura de Gabinete querían que fueran este martes a la Rosada a encontrarse con Adorni. Luego, Ignacio Devitt, funcionario de confianza del jefe de Gabinete, se comunicó individualmente con cada senador para cursar la invitación. Algunos dijeron en seguida que sí; otros pusieron reparos desde el vamos.

Adorni es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito por la Justicia Federal. Pese a la serie de escándalos que encadenó en los últimos tres meses, sigue atornillado en el cargo gracias a que Javier Milei no quiere dar el brazo a torcer. Según trascendió, el Presidente solo evaluaría correrlo del cargo en caso de que su funcionario fuera procesado por la Justicia.

Para que Adorni pueda continuar en el cargo, el oficialismo diseñó estrategias parlamentarias para frenar las embestidas de la oposición, que busca interpelar al jefe de Gabinete, algo que nunca sucedió desde que fue creada la Jefatura de Gabinete con la reforma constitucional de 1994.

En Diputados lograría abortar la sesión pedida para este martes por la oposición. Y en el Senado este martes también habrá una reunión de Labor Parlamentaria para rectificar una decisión que se había acordado la semana pasada.

En vez de mayoría absoluta (es decir 37 votos) se decidirá que para avanzar con los proyectos para interpelar a Adorni se necesitarán en la sesión prevista para este jueves los votos de dos tercios de los presentes (48, en caso de asistencia perfecta).

Bullrich argumentó que no puede ir a la Casa Rosada justamente por esa reunión, que es a las 18. Adorni empezará a recibir en su despacho, en la planta baja de la Rosada, a los senadores libertarios a las 14, en tres tandas. Los dividió en grupos porque -sostuvo- quiere mantener encuentros de cercanía.

Para este jueves hay citada, por otro lado, una sesión en el Senado para tratar los proyectos contra Adorni, la iniciativa de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el Poder Ejecutivo y un puñado de pliegos judiciales y de Cancillería.

Pero el texto de la ley de propiedad privada aún no está acordado por completo, por lo que no se descarta que al final el oficialismo y sus aliados no den quórum este jueves. Sería abrir el recinto solo para que la oposición cargue contra Adorni.



Fuente: Clarín.