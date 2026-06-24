Espacio Costanera: inauguraron el nuevo shopping de la Terminal de Mendoza con marcas internacionales y patio gastronómico

La Terminal de Ómnibus de Mendoza sumó este miércoles un nuevo atractivo con la inauguración de Espacio Costanera, un centro comercial que funcionará en el sector oeste del complejo y que busca convertirse en un punto de encuentro no sólo para los viajeros, sino también para mendocinos y turistas.

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La apertura marca el cierre de un ambicioso proceso de remodelación que comenzó en 2018 y transformó por completo la terminal, uno de los principales centros de circulación de la provincia, por donde transitan diariamente entre 60.000 y 90.000 personas, según la época del año.

Durante el acto inaugural, el director de Terminal Mendoza, Mauricio Badaloni, destacó que la obra permitió recuperar un espacio estratégico para la comunidad.

“Este es un espacio recuperado para todos los mendocinos. Se trata de un ámbito público-privado que ahora podemos disfrutar entre todos”, expresó el empresario, quien además agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial, la Municipalidad de Guaymallén y los organismos de seguridad que participaron en la transformación del predio.

Badaloni remarcó el crecimiento que experimentó la terminal en los últimos años. Según explicó, al inicio del proyecto había 117 locatarios y actualmente funcionan 180 comercios entre pymes, emprendedores y marcas internacionales. Además, aseguró que existe una lista de espera de unas 50 empresas interesadas en instalarse en el complejo.

También resaltó el impacto en la generación de empleo. Mientras que antes trabajaban alrededor de 600 personas entre la terminal y los locales comerciales, hoy la cifra asciende a unas 1.300.

Las marcas que desembarcan en Espacio Costanera

Entre las principales novedades del nuevo shopping se encuentra la apertura de un segundo local de McDonald's dentro del predio, esta vez en el flamante patio gastronómico. También se suman la cadena de comida rápida KFC, la pizzería Pala Negra, Roast Grill, Soppelsa y Havanna.

La propuesta comercial incluye además un espacio de entretenimiento de Match, orientado a niños y familias, junto con nuevas tiendas como Sporting Outlet, dedicada a artículos deportivos, Lumi, especializada en tecnología, y Hello Beauty, enfocada en accesorios y moda femenina.

Estacionamiento gratuito y espacio para despedidas

Uno de los atractivos del nuevo sector es su playa de estacionamiento con capacidad para unos 150 vehículos. Los clientes que realicen consumos en Espacio Costanera podrán acceder a una bonificación de hasta tres horas presentando el ticket correspondiente.

Además, se incorporó una sala de encuentro destinada a familiares y acompañantes de pasajeros. El espacio fue pensado especialmente para despedidas y recepciones, ya que las áreas de preembarque de la terminal sólo permiten el acceso a personas que poseen pasaje.

El cierre de una transformación integral

La inauguración de Espacio Costanera representa la tercera y última etapa de la remodelación integral impulsada por Estación Terminal Mendoza SA desde que asumió la concesión en 2017.

Las obras comenzaron con la renovación del ala norte en 2018, continuaron con el sector este y culminaron con la intervención del ala oeste, iniciada en mayo de 2025. Paralelamente, en el ala sur se construyeron el hotel Fuente Mayor y un local de McDonald's.

Con esta reorganización, el ala este quedó destinada al transporte interurbano, el sector norte concentra los arribos y partidas nacionales e internacionales, mientras que las áreas sur y oeste se consolidan como polos comerciales, gastronómicos y de servicios que buscan ampliar la experiencia de quienes visitan la terminal y atraer a nuevos públicos.

Fuente: Los Andes