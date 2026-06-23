Se cayeron Facebook, Instagram y WhatsApp: qué pasó y cuándo vuelven a funcionar

Usuarios de Instagram, Facebook y WhatsApp reportan fallas para acceder a las plataformas de Meta. Según los primeros reclamos, algunos perfiles tuvieron problemas para cargar el feed, iniciar sesión, publicar contenido o enviar mensajes.

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Los inconvenientes comenzaron a notarse desde las 18.30 y, hasta el momento, la compañía no informó de manera oficial el origen del problema ni precisó cuántas cuentas fueron afectadas.

Los reportes se multiplicaron en redes sociales, donde varios usuarios señalaron interrupciones parciales en los servicios.

En Instagram, las fallas estuvieron vinculadas principalmente con la carga de publicaciones e historias.

En Facebook, algunos perfiles indicaron demoras para ingresar a la plataforma.

En WhatsApp, los reclamos apuntaron a problemas para enviar o recibir mensajes.

La caída impactó en usuarios de varios países de tres de las aplicaciones más utilizadas del ecosistema de Meta, tanto para comunicaciones personales como para trabajo, comercio y atención al cliente.

Por ahora, no hay un horario estimado para la normalización completa de los servicios.