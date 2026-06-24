Expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina: llegaría en noviembre y permanecería tres días

La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina en noviembre cobró fuerza en las últimas horas luego de que trascendieran detalles sobre una eventual gira por América Latina que también incluiría escalas en Perú y Uruguay.

Bullrich canceló el informe de Adorni en el Senado para evitar que se convierta en una interpelación

Según publicó el diario La Nación, el obispo castrense argentino Santiago Olivera, quien se encuentra en el Vaticano, aseguró que existen versiones cada vez más firmes sobre un viaje papal durante la primera quincena de noviembre . Aunque aclaró que todavía no hubo un anuncio oficial de la Santa Sede, señaló que distintos interlocutores dentro del Vaticano dan por muy probable la realización de la gira.

Olivera relató que este miércoles tuvo un breve encuentro con el pontífice al término de la audiencia general, acompañado por un grupo de militares argentinos que integran una misión de paz de Naciones Unidas en Chipre. Según contó, al expresarle que en Argentina esperan su visita, León XIV respondió con una sonrisa y un escueto: “Veremos” .

De acuerdo con las versiones que circulan en Roma, el itinerario contemplaría alrededor de diez días en Perú, tres jornadas en la Argentina y aproximadamente un día y medio en Uruguay. El mayor tiempo en territorio peruano estaría relacionado con la fuerte vinculación que el actual Papa mantiene con ese país, donde desarrolló buena parte de su vida sacerdotal y episcopal antes de llegar al Vaticano.

La información coincide con declaraciones realizadas días atrás por autoridades peruanas. Según recordó La Nación, el presidente interino de Perú, José María Balcázar Zelada, había anticipado que la visita se concretaría durante la primera mitad de noviembre.

El posible recorrido del Papa en el país

En cuanto a la escala argentina, Olivera indicó que los obispos del país habrían sugerido un recorrido que incluya Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, esta última por su condición de sede primada. Sin embargo, remarcó que se trata de propuestas que aún deben ser evaluadas y confirmadas por la Santa Sede.

Otro de los temas que podría vincularse con la visita es la posible beatificación de Enrique Shaw, empresario argentino cuya causa avanza en el Vaticano. Olivera, que además se desempeña como vicepostulador de esa causa, señaló que existe la posibilidad de que León XIV participe de la ceremonia durante su estadía en el país, aunque reconoció que todavía no hay definiciones al respecto.

Mientras se aguarda el anuncio oficial, el obispo destacó la relevancia que tendría la llegada del pontífice al país. En ese sentido, sostuvo que su mensaje podría contribuir a promover el diálogo y la cultura del encuentro en un contexto marcado por divisiones y tensiones políticas.

Por ahora, la visita sigue siendo una expectativa alimentada por trascendidos y versiones surgidas desde el Vaticano, pero con señales que alimentan la ilusión de una nueva presencia papal en la Argentina, algo que no ocurre desde la visita de san Juan Pablo II en 1987.