Ciclo Pilares de Diario de Cuyo: todos los expertos en IA que exponen en San Juan y los dos conferencistas de renombre que disertarán

En un contexto de transformación acelerada, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías se consolidan como herramientas clave para impulsar competitividad, eficiencia y desarrollo.

En este escenario, Pilares , el ciclo organizado por Diario de Cuyo , presenta Hackeando San Juan, su primera edición en la provincia junto a CASETIC, proponiendo un espacio de encuentro, análisis y networking para abordar los desafíos y oportunidades que plantea la innovación en los sectores estratégicos de la economía regional.

Con la participación de prestigiosos oradores y referentes del ecosistema tecnológico y productivo, el encuentro ofrecerá una mirada integral sobre el impacto de la IA y la transformación digital en industrias con alto potencial de crecimiento y demanda real.

El evento Hackeando San Juan contará con cuatro verticales temáticos, espacios especializados que reunirán a prestigiosos referentes y expertos de cada sector, quienes compartirán conocimientos, experiencias y casos de aplicación vinculados a la inteligencia artificial y la innovación.

Energía y Minería Tech, sectores de alta recurrencia y fuerte alineación con la matriz productiva de la región de Cuyo.

AgrifoodTech, una oportunidad estratégica para potenciar mediante tecnología una ventaja competitiva natural de la región.

Logística e Industria 4.0, donde la innovación genera mejoras concretas en eficiencia, procesos y costos.

HealthTech, un segmento en expansión que redefine servicios, experiencias y soluciones vinculadas a la salud.

La jornada contará con la participación de Luis Galeazzi entre otros referentes del mundo de la IA y culminará con una conferencia plenaria de cierre a cargo del especialista en IA Fredi Vivas.

Bloque I - Minería Tech

Expositores

-Rodrigo Elizondo - Superintendente de IT en Barrick / Veladero

Ingeniero Electrónico, cuenta con más de 18 años de experiencia en tecnología aplicada a operaciones mineras. Ha liderado proyectos de transformación digital, infraestructura IT/OT, ciberseguridad, conectividad crítica y modernización tecnológica. Actualmente impulsa iniciativas de inteligencia artificial y digitalización orientadas a mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de las operaciones.

-Marcelo Sambrizzi - Licenciado en Sistemas Vicuña

Es candidato a Magíster en Ciencia de Datos, cuenta con más de 20 años de experiencia liderando la gestión y transformación tecnológica en organizaciones de la industria minera. A lo largo de su trayectoria ha impulsado iniciativas de modernización, digitalización, gobierno de TI y adopción de tecnologías estratégicas para operaciones de gran complejidad. Actualmente se desempeña como Gerente de IT en Vicuña, donde lidera proyectos vinculados a inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización y transformación digital, orientados a fortalecer la eficiencia operativa, la toma de decisiones basada en datos y la generación de valor para el negocio.

-Francisco Pontoriero - Presidente de Achilles AI y fundador de InfoControl

Licenciado en Sistemas de Información y Doctor en Educación. Ha liderado proyectos de transformación digital, automatización y análisis de datos en distintos sectores. Fundó una empresa de inteligencia artificial especializada en auditoría legal y laboral de compañías, posteriormente adquirida por una empresa británica de alcance global. Actualmente lidera iniciativas internacionales de inteligencia artificial e innovación tecnológica orientadas a optimizar procesos, gestionar riesgos y acelerar la transformación digital.

-Andrés Menegazzo - Magíster Ingeniero

Experto en tecnología y supply chain, con amplia experiencia en Minería. Más de 12 años gerenciando para Barrick proyectos de tecnología y logística en las operaciones Veladero, Pascua Lama y de la Región Sudamérica. Co-Fundó y desarrolló una startup de servicios a la minería. Actualmente es director de Economía del Conocimiento y docente posgrado. Es papá x3 y ultra-maratonista de montaña.

-Agustina Gueglio - Analista en IA en Los Azules (McEwen Copper)

Ingeniera Industrial especializada en Big Data & Analytics, con experiencia en análisis de datos e inteligencia artificial aplicada a la industria. Actualmente lidera el desarrollo e implementación de soluciones de IA en Los Azules, impulsando la automatización y digitalización de procesos operativos, con foco en iniciativas de IA agéntica orientadas a la toma de decisiones en entornos mineros.

Moderador de este bloque: Cristian González - Presidente de CASETI / CEO de NODOS Hub

Empresario tecnológico, Presidente de CASETIC (Cámara Sanjuanina de Empresas TIC) y CEO de NODOS Hub. Con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, ha liderado el desarrollo e implementación de soluciones digitales para organizaciones públicas y privadas, impulsando proyectos de transformación digital, gobierno electrónico, educación, minería, inteligencia de negocios y economía del conocimiento. Desde CASETIC impulsa iniciativas vinculadas a inteligencia artificial y al fortalecimiento del ecosistema tecnológico provincial.

Bloque II Talento, innovación y futuro de la IA

Expositores

-Leandro Pósleman - Senior Data Analyst en Mercado Libre

Licenciado en Administración de Empresas y candidato a Magíster en Ciencia de Datos por la Universidad Austral. Con más de ocho años de experiencia en empresas tecnológicas líderes de Latinoamérica, desarrolló su carrera en la intersección entre datos, negocio y tecnología, liderando iniciativas de analítica, IA e inteligencia de negocio en compañías como Mercado Libre, Teamcore y ZENVIA.

-Claudio Alessio - Doctor en Filosofía

Fundador de Alessio Studio Fundador de Alessio Studio, consultora boutique especializada en transformación digital, adopción de IA e información estratégica. Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional del Sur (2014), con tesis en Inteligencia Artificial y estudios posdoctorales sobre dinámica de creencias en agentes artificiales. Embajador de Base44, plataforma de IA orientada al desarrollo acelerado de aplicaciones y productos digitales. Trabaja en la intersección entre IA, información estratégica y diseño de sistemas complejos, acompañando a empresas, gobiernos y organizaciones.

-Franco Penizzotto - Ingeniero electrónico, doctor en control de sistemas

Ingeniero electrónico, doctor en control de sistemas, enfocado en transferir tecnología a las empresas como productos y servicios innovadores. Fundador de Inmersivo (tecnologías inmersivas e inteligencia artificial), investigador del CONICET y profesor universitario. Trabaja en la intersección entre IA, realidad virtual y robótica, y en el diseño de pipelines para la adopción de IA en tareas laborales. Beca Fulbright (2017) y premio Virtuality Paris 2022 por el proyecto “Robotizar”. Tiene 14 artículos en revistas científicas, 22 en congresos y participación en 10 proyectos de desarrollo tecnológico.

-Juan Pablo Olivera - Director Médico de COE

HealthTech Médico especialista en medicina interna y en oncología clínica. Director Médico del COE (Centro Oncológico de Excelencia), investigador asociado en San Juan y director del curso de IA aplicada a la salud de la Universidad Católica de San Juan.

Moderador de este bloque: Juan Marcos Tripolone - Analista Universitario de Sistemas

Líder del proyecto WES SupplyChain Assistant, que aplica IA al análisis de presupuestos y detección de riesgos en la cadena de suministros. Colideró el desarrollo de AGC.x, agente de IA para el diagnóstico y la planificación de la transformación tecnológica en clínicas médicas. Brinda conferencias donde difunde aplicaciones concretas de la IA a distintos ámbitos profesionales y de negocios.

Conferencia con Luis Galeazzi

“El impacto de la IA en las empresas”

El encuentro contará con uno de los máximos referentesde la Economía del Conocimiento en Argentina. Es graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y cuenta con una prestigiosa trayectoria académica como profesor de Política de Empresas (Universidad Austral) y de Gestión del Cambio (Universidad del Salvador). Durante más de tres décadas, lideró más de 50 proyectos de consultoría empresarial en Latinoamérica y España para firmas de primera línea como Arthur Andersen y Bearing Point, además de desempeñarse como director regional en SAS Institute, compañía líder global en analítica de datos para la toma de decisiones.

Durante 10 años fue Director Ejecutivo de Argencon (la entidad que nuclea a las empresas globales de servicios del conocimiento en el país), Galeazzi ha publicado decenas de artículos sobre disrupción tecnológica y transformación del mercado laboral.

Conferencia plenaria con Fredi Vivas

“El futuro de la IA”

El encuentro finalizará con una conferencia, abierta a todas las personas interesadas en el universo de la inteligencia artificial, a cargo del reconocido experto Fredi Vivas, quien compartirá una mirada sobre el impacto, las oportunidades y los desafíos que plantea la IA.

Sobre Fredi Vivas:

• Ingeniero en Sistemas especializado en Inteligencia

Artificial, Machine Learning y Data

• CEO y fundador de RockingData

• Autor de 3 libros sobre IA: Generación IA, Invisible y

¿Cómo piensan las máquinas?

• Egresado de Singularity University (USA)

• Profesor en Universidad de San Andrés