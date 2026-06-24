Creció un 369% la venta de carne argentina a los Estados Unidos

Las exportaciones de carne bovina argentina hacia Estados Unidos alcanzaron en mayo un desempeño histórico, con 11.000 toneladas enviadas por 86 millones de dólares.

Creció un 369% la venta de carne argentina a Estados Unidos.

Las exportaciones de carne bovina argentina hacia Estados Unidos alcanzaron en mayo las 11.000 toneladas, el mismo volumen que se había enviado durante los primeros ocho meses de 2025, con ventas por 86 millones de dólares y un crecimiento interanual del 369%.

Según datos de PromArgentina, el fuerte incremento posicionó a la carne como uno de los principales motores de las exportaciones argentinas hacia el mercado estadounidense, junto con el petróleo crudo y los metales preciosos.

De acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el intercambio comercial entre Argentina y Estados Unidos cerró mayo con un saldo positivo de 373 millones de dólares para el país.

Las exportaciones totales argentinas hacia Estados Unidos sumaron 878 millones de dólares durante mayo, lo que representó un aumento del 76% respecto del mismo mes del año anterior. En tanto, el intercambio comercial bilateral alcanzó los 1.383 millones de dólares.

Desde PromArgentina señalaron que detrás del crecimiento de las ventas de carne se ubicó la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial organizada entre el 27 de abril y el 1 de mayo.