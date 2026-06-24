    • 24 de junio de 2026 - 16:47

    Creció un 369% la venta de carne argentina a los Estados Unidos

    Las exportaciones de carne bovina argentina hacia Estados Unidos alcanzaron en mayo un desempeño histórico, con 11.000 toneladas enviadas por 86 millones de dólares.

    Creció un 369% la venta de carne argentina a Estados Unidos.

    Creció un 369% la venta de carne argentina a Estados Unidos.

    Foto:

    Por Agencia Noticias Argentinas

    Las exportaciones de carne bovina argentina hacia Estados Unidos alcanzaron en mayo las 11.000 toneladas, el mismo volumen que se había enviado durante los primeros ocho meses de 2025, con ventas por 86 millones de dólares y un crecimiento interanual del 369%.

    Leé además

    El consumo de carne bajó en Argentina. 

    Fuerte caída del consumo de carne en Argentina: alcanzó el nivel más bajo en 20 años
    Marcos Calvente, intendente de Guaymallén, Alfredo Cornejo, Gobernador de Mendoza, Natalio Mema, ministro de Gobierno e Infraestructura y Juan Franco Badaloni presidente de Estación Terminal de Mendoza, Juan Franco Badaloni.

    El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, destacó la inauguración del Espacio Costanera

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Según datos de PromArgentina, el fuerte incremento posicionó a la carne como uno de los principales motores de las exportaciones argentinas hacia el mercado estadounidense, junto con el petróleo crudo y los metales preciosos.

    De acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el intercambio comercial entre Argentina y Estados Unidos cerró mayo con un saldo positivo de 373 millones de dólares para el país.

    Las exportaciones totales argentinas hacia Estados Unidos sumaron 878 millones de dólares durante mayo, lo que representó un aumento del 76% respecto del mismo mes del año anterior. En tanto, el intercambio comercial bilateral alcanzó los 1.383 millones de dólares.

    Desde PromArgentina señalaron que detrás del crecimiento de las ventas de carne se ubicó la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial organizada entre el 27 de abril y el 1 de mayo.

    La iniciativa incluyó tres rondas de negocios orientadas a vincular empresas exportadoras argentinas con compradores estratégicos del mercado estadounidense, con el objetivo de fortalecer la presencia de la carne bovina nacional en ese destino.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    espacio costanera: inauguraron el nuevo shopping de la terminal de mendoza

    Espacio Costanera: inauguraron el nuevo shopping de la Terminal de Mendoza

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El dólar tocósu nivel más alto en lo que va del año.

    El dólar oficial alcanzó su nivel más alto en el año: ganó 5% y cotizó a $1.482

    Nuevo tope de ingresos del SUAF de ANSES: qué trabajadores dejan de cobrar las asignaciones familiares

    Nuevo tope de ingresos del SUAF de ANSES: qué trabajadores dejan de cobrar las asignaciones familiares

    Naturgy.

    Naturgy acelera obras e inversiones en San Juan: destinará 124 millones de euros hasta 2030

    Por Redacción Diario de Cuyo