Un emprendimiento de San Juan fue seleccionado para impulsar su crecimiento internacional

Por primera vez, un emprendimiento de San Juan logró ingresar al selecto grupo de proyectos elegidos para participar de Diseño Argentino Exponencial (DAE) – Creative Bootcamp , un programa nacional que busca potenciar industrias creativas con proyección internacional.

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La iniciativa sanjuanina Waraña fue seleccionada entre 175 postulaciones de todo el país y formará parte de los 15 emprendimientos que recibirán capacitación estratégica, mentorías especializadas y acceso a redes globales para escalar sus propuestas.

La edición 2026 del programa, impulsado por la Fundación Bunge y Born y el British Council, reúne proyectos de San Juan, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Salta y Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer modelos de negocio innovadores que generen impacto social, económico y ambiental.

El emprendimiento sanjuanino seleccionado es Waraña , un proyecto liderado por la diseñadora Romina Gutiérrez que combina artesanía contemporánea y economía circular. La propuesta recupera el oficio tradicional del telar para la elaboración de piezas de interiorismo y accesorios, incorporando una innovación particular: el uso de plásticos descartados entrelazados con fibras naturales como lana, seda y algodón.

De esta manera, residuos que normalmente terminarían desechados son transformados en objetos de diseño sustentable, bajo la lógica del “slow design” y la durabilidad extendida de los productos.

La participación en DAE representa una oportunidad de alto impacto para el emprendimiento. Durante varios meses, los seleccionados accederán a más de 190 horas de formación intensiva, en formato híbrido, junto a especialistas de instituciones internacionales como la University of the Arts London (UAL), Libra-Europe y Swansea University, además de referentes argentinos vinculados a la innovación, el diseño y los negocios.

El programa también incorpora mentorías vinculadas a modelos de negocio, innovación e inteligencia artificial, con expertos de Argentina y el Reino Unido.

Además de la capacitación, cuatro de los 15 proyectos recibirán hacia fin de año un aporte de 5.000 dólares de capital semilla para implementar mejoras estratégicas y consolidar su crecimiento.

La selección de Waraña marca un hito para el ecosistema creativo local y posiciona a San Juan dentro del mapa nacional del diseño innovador. La elección del proyecto refleja el potencial de la provincia para desarrollar propuestas originales, con identidad propia y fuerte compromiso con la sustentabilidad ambiental.

“El talento argentino en diseño es un motor de futuro para la innovación y el desarrollo económico, y con DAE - Creative Bootcamp buscamos darles las herramientas para competir y crecer en escala internacional”, destacó Iván Petrella, director de Cultura y Ciencia de la Fundación Bunge y Born.

Con esta selección histórica, San Juan suma por primera vez un representante en uno de los programas más importantes del país para el fortalecimiento de industrias creativas, abriendo una nueva ventana para que el diseño local alcance mercados internacionales.