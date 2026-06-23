El dólar oficial subió por sexta jornada al hilo y quedó al borde de alcanzar su máximo anual

Mientras el BCRA moderó de ritmo de compras, el tipo de cambio ya borró el retroceso experimentado durante los primeros meses del año.

El dólar oficial sostuvo su tendencia alcista en el segmento mayorista este martes y ya borró toda la baja que había protagonizado desde comienzos de año. De esta manera, el tipo de cambio de referencia en el mercado oficial acumula una suba de 4,5% en lo que va de junio.

El dato no es menor: así, ya regresó a los niveles mostrados a comienzos de enero y, además, reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida en que el techo de la banda de flotación se encuentra lejos (hoy en $1.796,13) y que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

El tipo de cambio mayorista ganó $10 a $1.471,5 para la venta y su cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, con una brecha del 22,1%. En el segmento de contado las operaciones superaron los 645,7 millones de dólares.

En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con subas de hasta el 0,7% en los tramos de 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.474,5 a fines de junio y que lo hará a $1.647,5 para el cierre del año. En monto operado totalizó los 1.657 millones de dólares.

En tanto, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) trepó $10 a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.937. A su vez, en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio se ubicó a $1491,13.