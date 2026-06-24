Naturgy acelera obras e inversiones en San Juan: destinará 124 millones de euros hasta 2030

Naturgy San Juan anunció un ambicioso plan de inversiones para fortalecer la infraestructura eléctrica de la provincia y modernizar sus canales de atención. La empresa prevé destinar 124 millones de euros entre 2026 y 2030 , en el marco de la Revisión Tarifaria Ordinaria (RTO) .

Según informó la distribuidora, el objetivo es acompañar el crecimiento de la demanda residencial, comercial e industrial, además de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico. Al cierre de 2025, la firma contaba con una base de 269.159 clientes en San Juan .

Entre las principales obras se destacan las ampliaciones de las estaciones transformadoras Casa de Gobierno, La Laja e Ischigualasto, que ya superan el 50% de avance. También continúan los trabajos en las nuevas estaciones Cerrillo, Pistacho y Termas, mientras que la estación Sargento Cabral alcanza cerca del 80% de ejecución.

El plan incluye además la construcción de nuevos alimentadores eléctricos y una fuerte apuesta por la digitalización de la red. En ese sentido, Naturgy renovará el sistema SCADA para supervisar y operar la red en tiempo real, incorporando dos centros de control independientes para garantizar mayor seguridad operativa.

A esto se suman la modernización de las telecomunicaciones, la actualización de los sistemas de información geográfica (GIS) y la implementación de una nueva plataforma para la gestión y monitoreo de activos de la red eléctrica.

En paralelo, la empresa avanza con mejoras en la atención al cliente. Actualmente se encuentra en remodelación la sucursal de Sarmiento, mientras que se construyen nuevos centros de atención en Barreal y Jáchal. En Capital y Albardón ya finalizaron las renovaciones edilicias, y las oficinas de calle Mendoza fueron reacondicionadas para tareas operativas y administrativas.

Asimismo, Naturgy trabaja en la ampliación de su aplicación móvil y oficina virtual, incorporando más trámites de autogestión y una herramienta para realizar reclamos técnicos con seguimiento en tiempo real. También prevé instalar terminales de autogestión con videollamadas en sus sucursales y sumar sistemas de telemedición para grandes usuarios y generadores de energía.

Desde la compañía señalaron que estas iniciativas buscan fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico provincial y mejorar la experiencia de los usuarios mediante una mayor incorporación de tecnología tanto en la red como en los canales de atención.