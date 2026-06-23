Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se lanzó una línea de financiamiento destinada a acompañar a los productores en el inicio de las labores de poda.

El Gobierno de San Juan anunció una línea de crédito para labores culturales, entre ellas la poda: hasta $750.000 por hectárea

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En respuesta a la difícil coyuntura que atraviesa el sector vitícola, marcada por la demora de muchas bodegas en cancelar los pagos correspondientes a la vendimia pasada, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación puso en marcha una línea de crédito para asistir a los productores sanjuaninos en una etapa clave del ciclo productivo.

La medida, impulsada por pedido del gobernador Marcelo Orrego, busca garantizar que los viñateros puedan iniciar a tiempo las tareas de poda y atada, fundamentales para asegurar el desarrollo de la próxima cosecha.

Los préstamos se gestionan a través de Fiduciaria San Juan y contemplan un financiamiento de hasta $750.000 por hectárea, con un tope de hasta $10 millones por productor, además de incluir meses de gracia para que los beneficiarios comiencen a devolver el dinero una vez que mejoren sus condiciones de liquidez y perciban los pagos adeudados por la uva entregada.

A diferencia de otras líneas de crédito, en este caso el dinero se le entrega al productor, en lugar de al proveedor (como ocurre con otros créditos). De esta manera, se apunta a evitar demoras en labores esenciales y brindar previsibilidad a un sector que atraviesa un escenario de fuerte presión económica.