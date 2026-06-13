Editorial: San Juan y la Inteligencia Artificial, un camino en construcción

La provincia avanza en la era de la IA con innovación empresarial, gestión pública y capacitación para liderar la economía del conocimiento.

La Inteligencia Artificial ya es un hecho en San Juan: se aplica tanto en el sector privado como en el público.

San Juan comienza a consolidar su lugar en la era de la Inteligencia Artificial (IA). De eso no hay dudas y abundan los ejemplos, de hecho, este especial es reflejo de este presente insoslayable. Y si bien un proceso de esta magnitud no está exento de temores, resistencia y debates éticos -esperables y válidos, ante un salto tecnológico de semejante envergadura-, la expansión en la provincia ya es palpable y no se detiene.

En el ámbito del desarrollo productivo de San Juan, la industria tecnológica lleva la delantera en pos de la competitividad, mientras el sector público acompaña y alienta con políticas que buscan acelerar la adopción de estas herramientas de vanguardia (que también implementa “hacia adentro”, con el objetivo de ganar eficiencia). Vamos por partes:

El mapa empresarial sanjuanino muestra una realidad diversa: hay compañías que ya aplican IA en logística, análisis predictivo y atención al cliente, por ejemplo; mientras otras recién están barajando posibilidades. Las firmas de software y servicios digitales marcan el rumbo. Startups locales experimentan para optimizar procesos y mejorar la productividad, generando un efecto contagio hacia sectores más tradicionales, que comienzan a entender que la competitividad va de la mano con la innovación.

En el ámbito público, la IA dejó de ser un concepto abstracto para transformarse en gestión. Un hito es el Poder Judicial, pionero en aplicar, regular y reglamentar su uso en el país; y el Poder Legislativo, que ya tiene un protocolo de uso ético y analiza las necesidades de cada sector para adecuar el uso a las necesidades.

En este ecosistema dinámico, la capacitación constante resulta fundamental: La CASETIC (Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnología de la Información y Comunicaciones) cumple un rol clave al articular esfuerzos, promover financiamiento y generar espacios de formación que permiten comprender el verdadero alcance de la IA, poniendo luz, derribando mitos y acercando soluciones reales.