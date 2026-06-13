    • 13 de junio de 2026 - 09:24

    SECTOR PÚBLICO. El desafío de modernizar con IA los Poderes del Estado

    San Juan ya comenzó a incorporarla en la gestión pública para proyectar gestiones más modernas y eficientes.

    El Estado sanjuanino, en sus diferentes Poderes, busca eficientizarse con la IA como puntal.-

    El Estado sanjuanino, en sus diferentes Poderes, busca eficientizarse con la IA como puntal.-

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    Diario de Cuyo | Fernando Ortiz
    Por Fernando Ortiz

    La inteligencia artificial aparece como una nueva herramienta para impulsar la modernización del Estado. Como ocurrió en otras etapas de la historia provincial con la incorporación de nuevas tecnologías, el desafío ya no es si utilizarla, sino cómo hacerlo de manera responsable.

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    El Poder Judicial es hoy el ejemplo más avanzado. Tras años de digitalización, desarrolló una plataforma propia con protocolos de seguridad, capacitación obligatoria y herramientas que agilizan tareas repetitivas, analizan información y reducen tiempos de gestión. Sin embargo, mantiene una premisa inalterable: la decisión jurisdiccional sigue siendo exclusivamente humana.

    La Cámara de Diputados avanza por un camino similar, aunque con mayor cautela. Antes de incorporar herramientas, estableció un protocolo de uso ético para proteger datos, resguardar derechos y evitar que la tecnología sustituya el criterio de las personas. Allí, la IA ya ayuda a transcribir reuniones, ordenar información y analizar proyectos legislativos, incluso frente al desafío próximo de revisar más de 14.000 normas vigentes.

    La experiencia sanjuanina deja una enseñanza valiosa: Su verdadero potencial está en liberar tiempo, mejorar procesos y fortalecer la calidad institucional. Con reglas claras, supervisión humana y una mirada estratégica, la tecnología puede convertirse en una aliada para construir un Estado más eficiente, cercano y preparado para los desafíos que vendrán.

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