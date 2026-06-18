    • 18 de junio de 2026 - 20:59

    Capital: la obra de repavimentación de 50 cuadras tiene un 10% de avance y se desarrolla tal cual lo previsto

    La obra de repavimentación en el microcentro de Capital ya se completó en una extensión lineal de 5 cuadras.

    En Capital ya se repavimentaron 5 cuadras de las 50 previstas,

    En Capital ya se repavimentaron 5 cuadras de las 50 previstas,

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El ambicioso plan de repavimentación que lleva adelante el municipio de Capital avanza a paso firme en el microcentro. Con la finalización de los trabajos en un nuevo sector clave, la comuna ya completó la renovación de 5 de las 50 cuadras previstas, alcanzando de manera óptima el primer 10% de progreso de la obra dentro de los plazos estipulados.

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    El subdirector de Obras del municipio de Capital, Andrés Munizaga, confirmó que este jueves concluyeron las tareas sobre la Calle Caseros, en el tramo comprendido entre Mitre y Santa Fe. Con la culminación de este trabajo, se completó la repavimentación integral de Calle Caseros desde Avenida Libertador hasta Santa Fe, abarcando una extensión lineal de cinco cuadras consecutivas.

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    Este jueves finalizó la repavimetación de Calle Caseros, entre Mitre y Santa Fe, en Capital.

    Este jueves finalizó la repavimetación de Calle Caseros, entre Mitre y Santa Fe, en Capital.

    La celeridad de las tareas en este último sector superó las estimaciones iniciales de los técnicos. Según explicó Munizaga, aunque originalmente se programó un tiempo de ejecución de tres días por cuadra, el equipo logró reducir el plazo a sólo dos días, al menos en el tramo de Caseros entre Mitre y Santa Fe. Esto fue posible gracias a que las losas de hormigón del suelo no presentaban un deterioro severo, lo que permitió una intervención menor y una repavimentación más ágil.

    Cabe recordar que la obra de repavimentación del plan 50 cuadras arrancó de manera efectiva el pasado 8 de junio.

    Nuevo inicio de obra en Capital

    Inmediatamente después de liberar la Calle Caseros, las cuadrillas y la maquinaria pesada se trasladaron para dar inicio este jueves 18 de junio a un nuevo frente de obra en la Calle Aberastain, en el sector que va desde Avenida Libertador hasta Laprida. En este punto específico, Munizaga anticipó que las labores demandarán entre tres y cuatro días de ejecución debido a que el diagnóstico previo arrojó un estado muy deteriorado de la calzada, lo que obliga a realizar tareas previas de demolición de losas antes de colocar la nueva carpeta asfáltica.

    Desde el municipio recalcaron que la voluntad política de la gestión y el compromiso de la empresa constructora a cargo es ajustar los tiempos al máximo para minimizar las molestias y el malestar que estos cortes lógicos generan en los vecinos, comerciantes y usuarios habituales del centro.

    Cronograma y continuidad de los trabajos

    La planificación vial no se detiene y las autoridades ya definieron cómo continuará la hoja de ruta técnica de cara a los próximos días. La semana que viene, la obra se trasladará a la Avenida Alem, en el trayecto que une avenida Libertador con calle Santa Fe. Con el fin de no bloquear por completo la circulación de una arteria tan transitada, en este tramo se implementará una metodología de trabajo por carriles: se intervendrá primero una mano y, una vez pavimentada y habilitada, se procederá a trabajar en el carril restante.

    Un plan con financiación oficial

    El denominado "Plan 50 Cuadras" es una iniciativa estratégica enfocada en la modernización, seguridad vial y conectividad de las arterias más transitadas del microcentro sanjuanino. Con un plazo global de ejecución estimado en seis meses, el programa abarca un cuadrante urbano delimitado entre la avenida Alem y calle Caseros, y entre Laprida y Santa Fe. En total, el proyecto del municipio de Capital contempla la renovación integral de 87.500 metros cuadrados de calzada y es financiado en su totalidad por el Gobierno de San Juan, mediante un trabajo articulado entre la provincia y el municipio capitalino.

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