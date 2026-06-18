El "sinceramiento" de Laciar en Capital para equilibrar cuentas y la planificación para "capitalizar" el boom minero

La intendenta de Capital, Susana Laciar, realizó un balance de sus primeros dos años y medio de gestión, defendió el ordenamiento financiero del municipio y aseguró que la ciudad debe prepararse para acompañar el crecimiento económico que proyecta San Juan a partir del desarrollo minero.

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Durante una entrevista en Radio Colón, la jefa comunal recordó las dificultades que enfrentó al asumir en diciembre de 2023 y sostuvo que una de las primeras decisiones fue ajustar la administración a los recursos efectivamente disponibles.

“ Sinceremos todo. Seamos absolutamente prudentes en todo. Tengamos en cuenta qué es lo que va a ingresar ”, afirmó al explicar la estrategia financiera que adoptó el municipio.

Laciar señaló que la Capital debió afrontar la reducción de recursos coparticipables y, al mismo tiempo, resolver problemas operativos y obras inconclusas que habían quedado bajo la órbita municipal tras el retiro del financiamiento nacional.

Entre los ejemplos más gráficos mencionó la situación del parque automotor destinado a la recolección de residuos. “Teníamos un camión que era muy positivo, le digo yo, porque siempre va para adelante, porque no le funcionaba la marcha atrás”, recordó.

Según explicó, a partir de la toma de leasing y de una política de recuperación de equipamiento, la flota pasó de apenas tres compactadores operativos a un esquema de 11 camiones que actualmente prestan servicios en todo el departamento.

La intendenta también reivindicó la decisión de concentrar recursos en servicios básicos e infraestructura urbana. En ese marco destacó la reconversión del sistema de alumbrado público a tecnología LED y las obras de pavimentación ejecutadas tanto dentro como fuera de las cuatro avenidas.

Sobre el denominado Plan 50 Cuadras, sostuvo que apunta a recuperar uno de los sectores más transitados de la provincia. “Es el centro de todos los sanjuaninos. Es lo que les mostramos a quienes nos vienen a visitar”, indicó.

Una Capital preparada para la minería

Uno de los conceptos que más desarrolló durante la entrevista fue la necesidad de que la ciudad se prepare para el impacto económico que puede generar el crecimiento de la actividad minera.

Laciar reveló que la próxima semana presentará en el Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan (CoPESJ) una propuesta de planificación urbana de mediano y largo plazo para acompañar ese proceso. “Hay una planificación para que la Capital también pueda sacar provecho al boom minero. Absolutamente”, aseguró.

La intendenta sostuvo que la ciudad funciona como puerta de ingreso de los inversores y que debe contar con infraestructura y servicios acordes al crecimiento esperado. “Quienes llegan a invertir vienen acá, al kilómetro cero. Llegan a hacer los trámites, llegan a poner sus oficinas y sus espacios fiscales”, explicó.

Como ejemplo de lo que busca evitar, mencionó la experiencia de Añelo, en Neuquén, localidad que creció al calor de Vaca Muerta y que hoy enfrenta problemas de infraestructura y servicios por la velocidad de la expansión económica. “No nos puede pasar. ¿Cómo? Con prevención”, remarcó.

Empleo privado y nuevas inversiones

Laciar también destacó el rol que viene desempeñando la Oficina de Empleo municipal en la vinculación entre empresas y trabajadores. Según indicó, desde el inicio de la gestión ya fueron incorporadas 771 personas al sector privado a través de programas de capacitación y articulación laboral impulsados por el municipio. “El Estado no es el eterno dador de empleo”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que la función de la comuna debe concentrarse en generar condiciones para la inversión, capacitar trabajadores y facilitar la llegada de nuevos emprendimientos comerciales y gastronómicos a la ciudad. “Lo que tenemos que decirle al sector privado es: ustedes crezcan”, concluyó.