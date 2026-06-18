    • 18 de junio de 2026 - 18:48

    Cristina Kirchner volvió a apelar las condiciones de su detención: pidió que le quiten la tobillera y la dejen recibir visitas

    La defensa de la expresidenta quiere que también le habiliten el uso de la terraza de San José 1111. Aseguran que no hubo quejas de los vecinos.

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    Cristina Kirchner. 

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    A través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, la expresidenta argumentó que la limitación a las visitas carece de sustento porque ningún vecino del edificio de San José 1111 se quejó. También sostuvo que la tobillera electrónica reviste carácter excepcional.

    El recurso busca revertir la resolución del juez Rodrigo Giménez Uriburu, que rechazó los pedidos de flexibilización solicitados con anterioridad.

    En el documento presentado ante la Justicia, la defensa afirmó que la resolución incurrió en arbitrariedad. Respecto de las visitas, se remarcó que el argumento central del juez, que fue preservar la tranquilidad del barrio, “carece de sustento empírico” porque no existen quejas de vecinos.

    En esa línea, se cuestionó la limitación del uso de la terraza por considerar que no se explicó cómo una flexibilización afectaría la convivencia.

    La defensa destacó la “conducta irreprochable” de la expresidenta durante el primer año de detención y recordó que el régimen se endureció tras una visita de un grupo de economistas el 17 de noviembre pasado, mientras que el estricto cumplimiento de las obligaciones no generó beneficios.

    Sobre la tobillera electrónica, los abogados citaron un relevamiento del Consejo de la Magistratura que demuestra que su uso es de “carácter excepcional”. Sostienen que las condiciones impuestas revisten “una severidad que no guarda correspondencia con el tratamiento dispensado a la mayoría de las personas en prisión domiciliaria” y que no existe riesgo de fuga que justifique el dispositivo.

    La Justicia ratificó la prisión domiciliaria

    La apelación fue presentada un día después de que el Tribunal Oral Federal 2 resolvió mantener la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, al considerar que cumplió de forma adecuada las condiciones fijadas.

    Según la resolución, los reportes de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) correspondientes a abril, mayo y junio evidencian una “actitud de colaboración y buena predisposición” por parte de la expresidenta.

    “Se constató una actitud de colaboración y buena predisposición por parte de Fernández de Kirchner, con trato cordial y respetuoso. Respecto del vecindario, únicamente en el marco de la visita del día 9 de junio se observaron algunas personas portando banderas, en la vereda, sin que se verificasen circunstancias dignas de mención", se lee en el fallo.

    Los controles verificaron el cumplimiento estricto del régimen de visitas mediante la revisión periódica del libro de ingresos y egresos, sin detectar personas no autorizadas en la vivienda.

    El tribunal también constató que la CFK permaneció en su domicilio salvo en las salidas previamente autorizadas, entre ellas las comparecencias ante el Tribunal Oral Federal N° 7, para declarar en el juicio por la causa Cuadernos, y los traslados para tratamientos médicos, principalmente odontológicos.

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