El dólar oficial alcanzó su nivel más alto en el año: ganó 5% y cotizó a $1.482

El dólar oficial subió por séptima jornada al hilo en el segmento mayorista y tocó su nivel más alto en lo que va del año . De esta manera, el principal tipo de cambio de referencia para el mercado ya acumula una suba superior al 5% en lo que va de junio .

Mientras el dólar oficial encadenó su segundo avance al hilo, el dólar blue en San Juan subió otros $10

El dólar oficial subió por sexta jornada al hilo y quedó al borde de alcanzar su máximo anual

Este miércoles, el tipo de cambio mayorista subió $7,5 a $1.479 para la venta, su nivel más alto desde el 3 de noviembre de 2025 , cuando alcanzó los $1.482. Así, su cotización se sostuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias (hoy en $1.797,67), con una brecha del 21,5%. En el segmento de contado se superaron los u$s648 millones.

De esta manera, el dólar mayorista se consolidó a los niveles mostrados previo a enero del corriente año y, además, reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

Los contratos de dólar futuro marcaron subas generalizadas de hasta el 0,7% en los tramos de 2026. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.483,5 a fines de junio y que lo hará a $1.653 para el cierre del año. En total, se operaron unos u$s1.385 millones en la jornada.

Por su parte, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) trepó $5 a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, lo que llevó al dólar tarjeta a posicionarse en los $1.943,5. A su vez, en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA) , el tipo de cambio se ubicó a $1.496,01.

En contraste, el El dólar MEP cae 0,3% a $1.502,64 y el contado con liquidación (CCL) lo hace 0,1% a $1.551,93. Por su parte, el dólar blue subió $15 a $1.520 para la venta, en tanto que en San Juan subió a $1.560.

El BCRA bajó el ritmo de compras

En paralelo, el BCRA extendió su racha compradora, aunque a un ritmo más moderado. El pasado lunes, la autoridad monetaria adquirió u$s50 millones. El martes, la intervención fue de apenas u$s20 millones, el menor monto diario desde el 3 de marzo.

La señal fue relevante porque confirmó la desaceleración del ritmo de acumulación. En lo que va de la semana, el BCRA compró u$s70 millones. De esta manera, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s10.903 millones.

En tanto, las reservas internacionales brutas bajaron u$s38 millones y finalizaron en u$s47.469 millones. La caída estuvo explicada en buena medida por el impacto negativo del oro, que retrocedió 1,55% y habría restado cerca de u$s140 millones al valor contable de las tenencias del Central.

También pesaron los movimientos de las monedas que integran la canasta del DEG. El euro y la libra cayeron 0,42% frente al dólar, mientras que el yuan se depreció 0,24% y el yen tuvo una variación prácticamente neutra.