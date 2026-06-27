El Gobierno prepara la salida de Manuel Adorni y analiza quién ocupará la Jefatura de Gabinete

El Gobierno nacional ultima los detalles para la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Mientras Javier Milei evalúa el escenario junto a su círculo de confianza, Diego Santilli aparece como el principal candidato para sucederlo.

El Gobierno nacional se encuentra en las horas decisivas para concretar la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, en medio de la presión política generada por la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. La oficialización de su alejamiento sería inminente y estaría acompañada por una carta pública del funcionario.

Según trascendió desde la Casa Rosada, la decisión comenzó a definirse durante la mañana de este viernes y terminó de tomar forma tras una serie de reuniones entre los principales referentes del oficialismo. Javier Milei habría sido reticente en un primer momento a aceptar la salida de Adorni, aunque finalmente fue convencido por integrantes de su mesa política.

Mientras tanto, el nombre que más fuerza cobra para reemplazarlo es el del actual ministro del Interior, Diego Santilli. Sin embargo, dentro del Gobierno también se analizaron otras alternativas antes de avanzar con una definición definitiva.

De confirmarse la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete, también se producirían cambios en la estructura del Ministerio del Interior, con una reorganización de las funciones vinculadas a la coordinación política y la relación con gobernadores y el Congreso.